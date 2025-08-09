الصحة: بدء تنفيذ خطة المرور الميداني لمتابعة المشروعات الإنشائية والخدمية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق خطة للمرور الميداني لمتابعة المشروعات الإنشائية والخدمية الجارية، ضمن جهودها لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتحقيق أهداف خطتها لعام 2025.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجولات الميدانية تستهدف متابعة سير الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، والتأكد من جودة التنفيذ لتعزيز البنية التحتية للمنشآت الصحية.

وأشار إلى أن هذه الجولات ستُجرى دوريًا في جميع المحافظات، وفق خطة زمنية تستهدف المشروعات ذات الأولوية، لتقييم الأداء الميداني واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم التنفيذ.

280 مشروعًا في جنوب الصعيد،

من جانبه، كشف الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، أن المشروعات تشمل 363 مشروعًا في إقليم القاهرة الكبرى، 280 مشروعًا في جنوب الصعيد، 242 مشروعًا في إقليم القناة، 120 مشروعًا في الدلتا، 88 مشروعًا في شمال الصعيد، 36 مشروعًا في وسط الصعيد، و41 مشروعًا في مواقع جغرافية متنوعة، وتتنوع بين مشروعات منتهية وجارية، تشمل الإنشاء والتطوير والإحلال والتجديد.

وأضافت الدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، أن فرق المتابعة ستستخدم بطاقات وصف تفصيلية لكل مشروع، تحتوي على بيانات شاملة مثل اسم المشروع، طبيعته، كود المشروع، وصف الأعمال، التواريخ التعاقدية والفعلية، نسبة الإنجاز، والأهداف، موضحة أن هذه البطاقات تهدف إلى توفير رؤية دقيقة لتقييم المشروعات بشكل موضوعي.

وأكد الدكتور محمد سعد، مدير الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، أن الجولات ستُنفذ بالتعاون مع الإدارات المعنية بالوزارة لضمان تغطية شاملة وتقييم فني دقيق، مما يدعم اتخاذ القرارات وتحقيق الأهداف التنموية.

وأكدت الوزارة أن خطة المرور الميداني تندرج ضمن استراتيجية شاملة لتطوير المنظومة الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.