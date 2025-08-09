توفير لحوم طازجة بسعر 200 جنيه للكيلو بقري أبو منقار في الوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية بقري أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة في الوادي الجديد، طرح لحوم حمراء طازجة بسعر 200 جنيه للكيلو تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، واستجابة لدعوات رئاسة مجلس الوزراء ببدء تخفيض كافة السلع الغذائية على مستوي الجمهورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتخفيف عن كاهل الأسر وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح مسؤلو الوحدة المحلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تعزيز المعروض من السلع الغذائية عالية الجودة بأسعار مخفضة، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار بالأسواق، حيث تم التنسيق مع عدد من المزارع والموردين المعتمدين لضمان توفير لحوم طازجة ومطابقة للمواصفات الصحية، كما تم التأكيد على ذبح المواشي داخل مجازر مرخصة وتحت إشراف بيطري كامل، لضمان وصول منتج آمن وصحي للمستهلك.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار طرح اللحوم بأسعار مخفضة خلال الفترة القادمة، وفق جدول زمني يضمن وصول الخدمة إلى جميع القرى والمناطق النائية بأبو منقار، مع متابعة دورية لمدى الالتزام بالأسعار والجودة.

وأشار المسؤلون إلى أن هذه المبادرة ليست الأولى من نوعها، إذ تم خلال الشهور الماضية تنفيذ عدد من المبادرات المشابهة التي شملت توفير لحوم ودواجن وأسماك وخضروات بأسعار مدعمة، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يرسخ مبدأ التكافل الاجتماعي ويعزز استقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.