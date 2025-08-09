الزمالك يوضح دور المستشار القانوني الجديد.. وموقف كمال شعيب

يود نادي الزمالك أن يوضح لجماهيره والرأي العام أن الدكتور كمال شعيب هو المستشار القانوني لنادي الزمالك ولمجلس إدارة النادي وأنه مازال يشغل هذا المنصب الذي بدأه مع النادي منذ فترة طويلة، وسط عطاء كبير وخدمة للكيان.

وفي ذات السياق، يوضح نادي الزمالك أن تعيين محمد متولي جاء ضمن الهيكلة الجديدة والتي تم استحداثها في قطاع كرة القدم منذ تولي الإدارة الرياضية مهام الأمور بقيادة جون إدوارد، ليكن دور محمد متولي وجهوده مُنصبة على شؤون فريق الكرة ليواكب النسق العالمي.

ويَجري التنسيق الكامل والمستمر بين كل الأطراف وذلك قصد خدمة نادي الزمالك وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتعتز إدارة نادي الزمالك بوجود الدكتور كمال شعيب كأحد أفراد عائلة الزمالك وكأحد رموز القانون في مصر.