اعترافات مثيرة أمام جهات التحقيق .. التيك توكر نعمة أم إبراهيم: كنت عايزة أربح أكتر

كشفت تحقيقات النيابة في البحيرة، تفاصيل جديدة في قضية صانعة المحتوى المعروفة باسم "نعمة أم إبراهيم"، والتي تم القبض عليها داخل منزلها بمدينة إدكو، بعد انتشار فيديوهات خادشة للحياء العام على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

واعترفت المتهمة خلال التحقيقات بأنها كانت تنشر هذه المقاطع عمداً، بهدف زيادة التفاعل ونسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية أكبر، مستغلة شهرتها في تقديم محتوى الطعام على التيك توك وصفحات أخرى، وأضافت بعض المؤثرات الصوتية والفلاتر لتغيير مظهرها وجذب جمهور أوسع.

وأسفرت التحريات عن ضبط عدد من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المستخدمة في التصوير والبث، والتي احتوت على المقاطع المثيرة للجدل، في وقت كانت تتوالى فيه البلاغات من المواطنين ضد المحتوى الذي تقدمه، معتبرينه مسيئًا للقيم والعادات المصرية.

وتستكمل الجهات المختصة التحقيق مع "أم إبراهيم" تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها، وسط دعوات لتشديد الرقابة على المحتوى الإلكتروني لحماية المجتمع من الظواهر السلبية المتزايدة.

