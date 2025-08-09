قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى لـ أسامة حمدان: سيب التكييفات وتعالى حرر الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
تعرف على مجموعة مصر في الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
للحفاظ على سلالات نادرة | نكشف تفاصيل محطة الزهراء للخيول
جاك JS4 موديل 2024 كسر زيرو.. أسعار سوق المستعمل
تعرف على مجموعات الدور الرئيسي بمونديال اليد ومواعيد المباريات
المجموعة الثالثة| انتصار ساحق لإسبانيا على صربيا .. وخسارة ثالثة للجزائر في بطولة العالم لليد تحت 19 عاما
عبد المنعم سعيد: اللي هيحط رجله جوه الحدود المصرية هنقطعها
رامز جلال وأشرف زكي أبرز حضور عزاء سيد صادق .. صور
لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر
مفكر سياسي: جيش إسرائيل عقيدته عدوانية وأفكاره عنصرية
سعيد: إسرائيل عايزة تقضي على عناصر حماس واحد واحد
فن وثقافة

رامز جلال وأشرف زكي أبرز حضور عزاء سيد صادق .. صور

عزاء سيد صدقي
عزاء سيد صدقي
يارا أمين

بدأ منذ قليل عزاء الفنان القدير الراحل سيد صادق. 


وتستقبل أسرة الفنان الراحل سيد صادق العزاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد قاعة الرزاق  حيث أقيمت جنازته أمس الجمعة.

حرص على الحضور الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ، ادوارد و عبد العزيز مخيون ورامز جلال.

وفاة سيد صادق
 

أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.

وكتب لؤي، عبر حسابه على “فيس بوك”: “إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. توفي إلى رحمة الله الراجل العظيم والدي (سيد صادق)".

وفاة سيد صادق
أعلن لؤي سيد صادق، نجل الفنان سيد صادق، وفاة والده عن عمر ناهز 80 عامًا.


يذكر أن رحل خلال الساعات الماضية الفنان سيد صادق، الذي يعد واحد من ابرز الفنانين الذين قدموا الأدوار الثانوية علي الشاشة.

سيد صادق من مواليد عام 1945، حصل على دبلوم من إحدى المدارس الثانوية. عمل منذ بداياته فى الأدوار الثانوية، وساعده تكوينه الجسماني على أداء دور الشرير، أو رجل الأعمال الخارج عن القانون.

عمل بالسينما والتلفزيون، ومن أهم أعماله السينمائية دوره في فيلم حسن ومرقص  و كدة رضا والامبراطور و فوزية البرجوازية، أما التلفزيون فقدم عدد من الاعمال ومنها  في مسلسل فرقة ناجي عطا الله ويتربى فى عزو والنساء قادمون و الحقيقة والسراب.

كان الفنان سيد صادق يملك محل لبيع قطع غيار السيارات بمنطقة وسط البلد، حيث لم يكن يعتمد على التمثيل بشكل اساسي.

وعن هذا الأمر قال الفنان سيد صادق:   في لقاء لموقع صدى البلد : “  الحمد لله الفن قدم ليا تكريم و تقدير كبير ، لكن عملي في التجارة هو الأمان و السند طوال فتره الغياب عن الوسط الفني و الحمد لله انا عايش و مبسوط الحمد لله”.

