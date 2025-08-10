مشاهد مثيرة للجدل وحاجة تكسف.. لحظات صادمة ومواقف مُحرجة لنجوم مع معجبيهم |فيديوجراف

أثار الفنان أحمد عبد العزيز حالة من الجدل الواسع بعد عدم مصافحته إلى مُعجب في إحدى المناسبات الفنية مما أعاد للأذهان واقعة الفنان عمرو دياب الذى قام بصفع شاب على وجه فى إحدى الحفلات والتى وصلت إلى ساحات القضاء، ونرصد فى التقرير التالى بعض النماذج من النجوم الذين تعدوا على معجبيهم.

الفنان أحمد عبد العزيز كان قد أثار موجة جدل على مواقع التواصل، عقب تداول مقطع فيديو يظهر رفضه مصافحة شاب حاول السلام عليه خلال مناسبة عامة.

أما في حفل زفاف ابنة حميد الشاعري في 2023، عندما وصل عمرو دياب اقترب شاب منه لالتقاط صورة معه ليقوم الفنان بدفعه وإبعاده عنه، كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم له في بداياته يشهد اقتحام العديد من الجمهور للمسرح لاحتضانه والتقاط الصور معه وعلى غير المتوقع لم ينفعل الهضبة.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي:

https://youtube.com/shorts/ZcE4-HXJeWI