عاجل
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك.. ما السبب؟
تكدس مستمر للشاحنات عند معبر رفح وسط عراقيل إسرائيلية متصاعدة
بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
ليفربول يواجه كريستال بالاس في افتتاح الموسم على لقب الدرع الخيرية 2025
ناقد يهاجم مدرب الأهلي: محدش فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء
مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز
فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم
الوزير يتفقد 6 مصانع متخصصة في درفلة وجلفنة وطلاء ألواح الصلب المسطح وإنتاج النسيج
رياضة

في مصلحة اللاعب.. محمد خليفة: عبدالله السعيد أحسن مركز له هو 8

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات اللاعب السابق محمد خليفة بشأن اللاعب عبدالله السعيد.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"محمد خليفة: عبدالله السعيد أحسن مركز له هو 8 دا في مصلحة اللاعب والزمالك عشان تاخد منه أفضل أداء وتمريرات".

وكان قد قال عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الزمالك إن تجديد عقده مع القلعة البيضاء يضيف له، معرباً عن سعادته بالاستمرار مع الفريق وإنهاء مسيرته في نادي الزمالك.

وأضاف اللاعب في تصريحات للمركز الإعلامي:" التواجد في الزمالك إضافه له ولأي لاعب، وإنهاء مسيرتي مع الفريق أمر مميز بالنسبة لي".

وتابع عبد الله السعيد قائلاً:" أمور تجديد عقدي مع جون إدوارد المدير الرياضي كانت بسيطة، والرؤية التي يسير عليها نادي الزمالك أمر مبشر، وأتمنى أن يكون الفريق يد واحدة، ونتكاتف لمصلحة النادي كي يكون الفريق على الطريق الصحيح".

واختتم تصريحاته قائلاً: "طموحات الزمالك كبيرة، والموضوع ليس صعبًا، ولكنه يحتاج إلى العمل بجدية وتضحية، وأن يكون الجميع على قدر المسؤولية".

