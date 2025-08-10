قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. انطلاق البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة

منتخب ناشئات السلة
منتخب ناشئات السلة
محمد سمير

تنطلق اليوم الأحد، منافسات البطولة العربية لكرة السلة للمنتخبات للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 دول، وهم البحرين وقطر وتونس والكويت والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

فيما يشارك في البطولة رقم 2 للناشئات كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

ويشهد اليوم الأول مباريات قوية، حيث يلتقي منتخب البحرين للناشئين أمام منتخب قطر في الساعة 1 ظهرًا، ثم يواجه منتخب تونس نظيره منتخب الكويت في الساعة الثالثة عصرًا.

أما في منافسات الناشئات يلتقي منتخب مصر نظيره الجزائر في الساعة الخامسة مساءً، ثم يتواجه المنتخبان ولكن في منافسات الناشئين في الساعة السابعة مساءً.

يدير البطولة الكابتن محمد إيهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والذي أكد على أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يسعى دائمًا إلى الظهور بشكل مشرف خلال تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر وهو ما يعكس قدرة مصر التنظيمية على الخروج بكل الأحداث الرياضية بنجاح مشرف.

البطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات منتخب تونس منتخب الكويت منتخب مصر الجزائر البطولة العربية لكرة السلة

