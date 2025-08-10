خلي القوس مفتوح.. تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر المعروفة باسم “لوليتا” في منطقة القاهرة الجديدة، وذلك على خلفية اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وكانت قد وردت عدة بلاغات من مواطنين ضدها، متهمين إياها باستخدام ألفاظ خارجة وإساءة استغلال مواقع التواصل في بث مقاطع مصورة تتعارض مع القيم والأخلاق العامة.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطها وإحالتها للتحقيق، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المحتوى المخل على الإنترنت، وتطبيق نص المادة الأولى من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، الذي يجرم التحريض أو المساعدة على الفجور والدعارة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.