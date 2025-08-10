خبير : إصدار GPT-5 يحقق قفزة نوعية في دقة المعلومات والوظائف الذكية

أكد رودي شوشاني، خبير تكنولوجيا المعلومات، من بيروت، على أن إصدار GPT-5 يمثل نقلة نوعية في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث وصل إلى مستوى غير مسبوق من التقدم مقارنة بالإصدار السابق GPT-4، الذي كان يحتوي على نسبة من المعلومات غير دقيقة.

وأوضح شوشاني، خلال مداخلة عبر فيديو كونفرانس على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الإصدار الجديد GPT-5 حسن من دقة المعلومات بنسبة تصل إلى 80%، مما يجعله أكثر دقة في نتائج البحث والاستخدامات المختلفة.

وأشار إلى أن GPT-5 قدم تحديثات متقدمة تشمل القدرة على تقديم النصوص والصور والجداول، بالإضافة إلى أداة جديدة متخصصة في تحليل الأبحاث الطبية وتلخيص الدراسات العلمية، حيث تم تزويده بكم كبير من المعلومات الطبية المتخصصة.

وشدد شوشاني على أهمية عدم الاعتماد الكامل على المعلومات دون الرجوع إلى مصادر موثوقة، مشيرا إلى ضرورة التحقق دائمًا، حتى مع التحديثات والتحسينات المتقدمة في هذه التقنية.