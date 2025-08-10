منه تيسير توضح حقيقة استبعادها من منصب نائب مدير مهرجان المهن التمثيلية

علّقت الفنانة منة تيسير على شائعات استبعادها من منصب نائب مدير مهرجان المهن التمثيلية في دورته القادمة.

وكتبت منة تيسير عبر فيسبوك: "أولًا: خبر في قمة قلة الأدب والكذب والرياء.

ثانيًا: سأقاضي أي شخص ينشر خبرًا كاذبًا عني مرة أخرى، كفاية بقى".

وأضافت: "الحقيقة أنني اعتذرت عن المشاركة في المهرجان للدكتور أشرف زكي والأستاذ سامح بسيوني لظروف خاصة بي.. وقد تمسكوا بي جدًا لدرجة أخجلتني من الاعتذار، والدكتور أشرف منحني أكثر من فرصة للتفكير وإعادة النظر في قراري هو والأستاذ سامح، ولكن للأسف الأمر كان خارجًا عن إرادتي، وكان لا بد أن أعتذر عن هذه الدورة.

وقد سمح لي الدكتور أشرف زكي والأستاذ سامح بالاعتذار عن هذه الدورة فقط.



واختتمت: كفاية كذب وادعاء عن أشياء غير موجودة تمامًا... عيب، كفاية."