غرفة الإسكندرية تطلق البرنامج التدريبي الثاني لتنمية رواد الأعمال

أحمد بسيوني   -  
ولاء عبد الكربم

 أطلق مركز ريادة الأعمال بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لتنمية وتطوير الدفعة الثانية من رواد الأعمال بمحافظة الإسكندرية، وذلك خلال الفترة من 10  إلى 13 أغسطس 2025، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ميسميدا).

صرّح الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا بمملكة البحرين – منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بأن البرنامج يُعد انطلاقة ثانية مثمرة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية.

وأشار إلى أن النجاح المحقق  للدفعة الأولى من البرنامج في مارس 2025 يعكس فاعلية هذه الشراكة، ويؤكد  الحاجة الماسة  للعمل سويا من أجل تعزيز المكانة الريادية لمركز الإسكندرية لريادة الأعمال و السعي على أن يكون منصة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي ثم الإقليمي في المستقبل القريب.

وأضاف أن ما نشهده اليوم هو استمرار لمسيرة نجاح بدأت بخطوة رائدة في مارس الماضي، وها نحن نحتفي بإطلاق الدفعة الثانية من برنامج تنمية رواد الأعمال في الإسكندرية، والتي تمثل امتدادًا لشراكة قوية وفعالة بين منظمة اليونيدو والغرفة التجارية بالإسكندرية. 

وفي ذات السياق، ألقت الدكتورة سارة الجزار، المستشار الاقتصادي للغرفة، كلمة رحّبت فيها بالحضور، مؤكدة أن مركز ريادة الأعمال بالغرفة يوفّر مجموعة متكاملة من الخدمات المصممة خصيصًا لدعم رواد الأعمال في مختلف مراحل تطور مشروعاتهم بدء من مرحلة ما قبل الاحتضان ثم مرحلة الاحتضان ثم مرحلة ما بعد الاحتضان.

وأوضحت الدكتورة سارة الجزار أن المركز بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(ميسميدا )  يقدم برامج تدريبية متخصصة، وتنمية للمهارات الريادية، إلى جانب الإرشاد المهني والاستشارات الفنية والإدارية، كما يسهم في تيسير خطوات تأسيس المشروعات، وتقديم الدعم في مجالات التمويل، واستراتيجيات الإدارة، والتسويق، وربط المشروعات بمنظومة دعم  الابتكار والأعمال من خلال بيئة متكاملة (Ecosystem).

وأكدت أن مركز الإسكندرية لريادة الاعمال  بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر(ميسميدا ) يضع نصب عينيه أهداف التنمية، والتطوير، والاستدامة، بما يواكب التغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال، ويدعم استمرارية ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ايمانا بالدور الحيوي و الفعال لتلك المشاريع في دفع عجلة الاقتصاد و خلق فرص عمل مستدامة.

من جانبها، أكدت الدكتورة نيهال النجار، أستاذ إدارة الأعمال وعميد شؤون الطالبات بالجامعة الملكية للبنات بمملكة البحرين، أن تمكين رواد الأعمال يبدأ من بناء فكر إداري منظم لديهم، وإكسابهم الأدوات التي تساعدهم على مواجهة تحديات السوق.

كما أشار الدكتور هاني عياد، رئيس جمعية شباب رواد الأعمال، إلى أن هذه البرامج التدريبية تفتح آفاقًا جديدة للمشاركين، وتمثل خطوة عملية نحو تحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية ذات أثر اقتصادي ملموس.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات البرنامج التدريبي على مدار أربعة أيام، تتضمن محاضرات متخصصة وورش عمل تفاعلية بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي منظمة اليونيدو – البحرين، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (ميسميدا)، إلى جانب عدد من الشركاء الاستراتيجيين.

الإسكندرية الغرفة التجارية ريادة الاعمال احمد الوكيل رواد الاعمال

صورة ارشيفية

تأجيل حجز الوحدة السكنية بمشروعي جنة وسكن في مدينة المنصورة الجديدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم مع العسل؟

بيطري الشرقية يضبط 4 أطنان دواجن وأسماك مخالفة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فستان كروشيه.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الخبز الأبيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها
الخبز الابيض غذاء شائع بمخاطر صحية صادمة |تعرف عليها

طفل سوبر ماركت المهندسين

جريمة المهندسين.. والد صغير السوبر ماركت: دفنته بإيدي.. ومش هتنازل عن القصاص

القبض على محمد أوتاكا

سقوط طليق هدير عبد الرازق.. من فيديوهات خادشة إلى قفص الاتهام

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

