رئيس العبور الجديدة يتابع مشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 – المرحلة الخامسة – الإعلان 14 حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وسرعة تسليم الوحدات مكتملة المرافق والخدمات لمستحقيها.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز موقف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، واطمأن على جاهزية العمارات من الداخل والخارج وفق المواصفات الفنية المعتمدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام بما يضمن تسليم الوحدات في أفضل صورة.

كما شملت الجولة متابعة استكمال أعمال المرافق والطرق داخل المشروع، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال الرصف والإنترلوك والبلدورات والمشايات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال الزراعة والتشجير لخلق بيئة حضارية متكاملة.

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بهدف تسليم وحدات سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة.