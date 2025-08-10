قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يوافق على صرف البدل النقدي المقترح من الحكومة للصحفيين
برلماني: احتلال غزة جريمة مكتملة.. والصمت العالمي مريب
قبل انطلاق الدوري.. اختبار حقيقي يجمع ليفربول وكريستال بالاس اليوم
الرئيس السيسي يوجه بأهمية اتاحة البيانات والمعلومات للإعلام خاصة في أوقات الأزمات
حلقة النار تواصل نشاطها.. زلزال يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل أضرار
الرئيس السيسي يوجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري
اتصالات الشيوخ: مسابقة الحكومة التكنولوجية الجديدة استثمار حقيقي في عقول الشباب
مطاردة في الشارع.. أهالي يحاصرون "ميكروباص" بتهمة النصب باسم الهجرة غير الشرعية
ستاندرد تشارترد: تفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري وتحسن الجنيه وتباطؤ التضخم
الجيش اللبناني تحت الضغط| انفجار غامض ينهي حياة 6 جنود.. والتحقيقات تتواصل
حقيقة فيديو العثور على بطاقات خاصة بانتخابات الشيوخ بالطريق الصحراوى في أسوان
محافظ القليوبية: خطة لتأمين ميدان المؤسسة وإزالة الأكشاك والإشغالات
رئيس العبور الجديدة يتابع مشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16

رئيس العبور الجديدة يتابع مشروع الإسكان الاجتماعي
رئيس العبور الجديدة يتابع مشروع الإسكان الاجتماعي
آية الجارحي

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الإسكان الاجتماعي بالحيين 15 و16 – المرحلة الخامسة – الإعلان 14 حيث يضم الحي 15 عدد 705 عمارات بإجمالي 16,920 وحدة سكنية، بينما يضم الحي 16 عدد 433 عمارة بإجمالي 10,392 وحدة سكنية.

يأتي ذلك طبقًا لتوجيهات  المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات الإسكان الاجتماعي وسرعة تسليم الوحدات مكتملة المرافق والخدمات لمستحقيها.

وخلال الجولة، تابع رئيس الجهاز موقف تسليم الوحدات السكنية للمواطنين، واطمأن على جاهزية العمارات من الداخل والخارج وفق المواصفات الفنية المعتمدة، موجّهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع العام بما يضمن تسليم الوحدات في أفضل صورة.

كما شملت الجولة متابعة استكمال أعمال المرافق والطرق داخل المشروع، بما في ذلك شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، وأعمال الرصف والإنترلوك والبلدورات والمشايات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة العامة، واستكمال أعمال الزراعة والتشجير لخلق بيئة حضارية متكاملة.

 وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الانتهاء في المواعيد المحددة، مشددًا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، بهدف تسليم وحدات سكنية متكاملة المرافق والخدمات توفر حياة كريمة وآمنة للمواطنين، بما يعكس رؤية الدولة في إنشاء مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة.

مدينة العبور الجديدة الإسكان الاجتماعي وحدة سكنية الإسكان تسليم وحدات سكنية حياة كريمة

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي الفائق.. طموح أو وهم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

