أول قرار من الزمالك بشأن الوافد البرازيلي الجديد

اتخذ الجهاز الفني لنادي الزمالك أول قرار بشأن اللاعب البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد وصوله إلى القاهرة أول أمس استعدادًا لبدء مشواره مع القلعة البيضاء.

وقرر الجهاز الفني إشراك اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدٍ الإثنين، بعد حصول الفريق على راحة من المران اليوم الأحد.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا تدريبيًا خاصًا لخوان ألفينا بيزيرا، يهدف إلى تجهيزه بدنيًا وفنيًا للمشاركة في المباريات الرسمية في أقرب وقت ممكن، خاصة مع اقتراب مواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.