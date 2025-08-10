بسنت شوقي تشارك جمهورها كواليس تدريب "حمام الثلج" في الساحل الشمالي

حرصت الفنانة بسنت شوقي على مشاركة متابعيها لحظات من أنشطتها الرياضية أثناء تواجدها في الساحل الشمالي، مؤكدة حبها الدائم لممارسة الرياضة وتشجيع الآخرين عليها.

ونشرت بسنت، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي تمارس تدريب «حمام الثلج» على أحد شواطئ الساحل الشمالي، ضمن جلسة تدريب جماعية شارك فيها عدد من الأشخاص، وسط أجواء من الحماس والتشجيع من المدربين المتواجدين في الخلفية.



وكانت قد نفت الفنانة بسنت شوقي الشائعات المنتشرة حول حملها وانتظارها هي وزوجها الفنان محمد فراج أول أبنائهما.



وقالت بسنت شوقي في مقطع فيديو على “إنستجرام”: “أنا مش برد على الإشاعات خالص، بس لقيت الموضوع بيكبر أوي أوي، وأنا لغاية النهارده جالي أكتر من 5 آلاف رسالة، سواء شخصية أو من الشغل بيباركوا لي وكده، وأنا حسيت إني لازم أطلع وأقول، أنا مش حامل وكل اللي حصل إني نزلت أنا ومحمد Story، إن فيه مفاجأة، والمشكلة إن محمد كان لازم بينك وأنا بقى لي فترة قاعدة بقول أنا مش قادرة أستغنى عن البينك، فالناس توقعت إني حامل في بنت”.

وأضافت: "بس والله العظيم أنا مش حامل، ولو أنا حامل، مش حاسة إن لا أنا ولا محمد هنقولها بالطريقة دي، وبعدين ليه بكرة حامل؟ ما أنا حامل النهارده، مش احنا".

وأردفت: "كان نفسي أقول لكم إن المفاجأة إني حامل فعلًا بس ما حصلش!".

وتابعت: المفاجأة كانت الفيديو كليب "مستنيك" لحسين الجسمي، عشان أنا ومحمد عمرنا ما عملنا حاجة زي كده قبل كده، لإن الفيديو كليب بفكرته وإخراجه وكل حاجة، لأن هشام جمال عمل حاجة مختلفة جدًّا عشان كدة احنا فضلنا نقول مفاجأة كبيرة".