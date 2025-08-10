ألونسو يعلن عن مسؤوليات جديدة لمبابي في ريال مدريد

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد، نية الجهاز الفني منح النجم الفرنسي كيليان مبابي مسؤوليات جديدة داخل الفريق، أبرزها تنفيذ ركلات الجزاء خلال الموسم الجديد 2025/2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار داخل الفريق، خاصة بعد فترة من التذبذب في هذا الجانب عقب رحيل عدد من نجوم الفريق السابقين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل غياب أسماء كبيرة من اللاعبيين الذين كانوا يتقنون تنفيذ ركلات الجزاء، وهو ما دفع الإدارة الفنية إلى الاستقرار على مبابي كخيار أول لهذا الدور بداية من الموسم الجديد.

وعاد لاعبو ريال مدريد إلى التدريبات الأسبوع الماضي، بعد راحة قصيرة عقب المشاركة في كأس العالم للأندية، استعدادًا للموسم المقبل الذي ينطلق في 19 أغسطس الجاري بمواجهة أوساسونا في افتتاح مشوار الفريق بـ الليجا.

كما يستعد الفريق لخوض مباراة ودية أمام فريق فاتينس النمساوي يوم 12 أغسطس، ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق الموسم رسميًا.

ورغم أن مبابي لم يظهر بكامل لياقته البدنية خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم للأندية، إلا أن المؤشرات كافة تؤكد أنه سيكون أحد أبرز ركائز المشروع الجديد لريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو، مع منحه دورًا هجوميًا أكثر مركزية وتأثيرًا.