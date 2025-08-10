رئيس الوطنية للصحافة يشكر الرئيس على زيادة بدل الصحفيين

أعرب المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته الكريمة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا وهو ما يعكس تقدير الرئيس للصحافة المصرية ودورها كإحدى أدوات القوى الناعمة لمصر .



وأكد رئيس الهيئة أن الصحافة المصرية وفي القلب منها الصحافة القومية مستمرة في القيام بدورها التنويري والوطني خاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات الصعبة التي تواجه وطننا الحبيب .

وأضاف أن الصحافة المصرية سوف تظل رافداً مهماً في مسيرة تشكيل الوعي الوطني وبناء الإنسان بما يسهم في الإرتقاء بالوطن في ظل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.