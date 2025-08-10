قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025
جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟
مفتي الجمهورية للشباب: اجعلوا التقنية لخدمتكم ولا تصبحوا رهائن لها
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عندما تناول بذور اليقطين بانتظام؟

بذور اليقطين
بذور اليقطين
هاجر هانئ

بذور اليقطين مغذية للغاية ومليئة بمضادات الأكسدة القوية، إلى جانب المغنيسيوم والألياف - وكلها رائعة لصحتك العامة، يساعد تناول حفنة من بذور اليقطين يوميا على تحسين صحة القلب ومستويات السكر في الدم والخصوبة وجودة النوم، كما أنها تحمي من أنواع معينة من السرطان.

وتعد بذور اليقطين من بين أكثر الأطعمة المغذية لصحتك العامة.. معبأة بمضادات الأكسدة، يمكن أن تكون هذه البذور الخضراء الصغيرة وجبة خفيفة، وتضاف إلى الحساء والسلطات، وحتى تستخدم للتزيين في الحلويات، تناول كمية صغيرة فقط من هذه البذور يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية.

بذور اليقطين هي قوة الدهون الصحية والمغنيسيوم والزنك والحديد، والتي تقلل من العديد من الحالات الصحية وتمنعها وتحسنها، تحتوي ملعقة كبيرة من بذور اليقطين على ما يقرب من 1 ملج من الزنك و40 ملج من المغنيسيوم، مما يلبي حوالي 20 في المائة من المدخول اليومي الموصى به.

ماذا يحدث عندما تأكل بذور اليقطين يوميا؟

إذا كنت تأكل حفنة من بذور اليقطين كل يوم، فلا بد أن تحدث العديد من التغييرات في جسمك، تشمل:

-تقوية مستويات مناعتك
تمتلئ بذور اليقطين بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويد والأحماض الفينولية، إلى جانب بعض كمية فيتامين E والكاروتينات - وكلها تساعد على تقليل الالتهاب وحماية خلاياك من الجذور الحرة الضارة. وفقا للخبراء، فإن مضادات الأكسدة هي أفضل طريقة لحماية جسمك من الأمراض التي تهدد الحياة مثل سرطان الثدي والبروستاتا.

-تحسين صحة المثانة
يجب على العديد من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل المثانة مثل تضخم البروستاتا الحميد - وهي حالة تتضخم فيها غدة البروستاتا، مما يسبب مشاكل في التبول - تناول بذور اليقطين يوميا.
تقول الدراسات أن هذه تساعد في تقليل أعراض فرط نشاط المثانة وتحسين نوعية الحياة.

-تحسين صحة القلب
نظرا لأن هذه البذور مليئة بمضادات الأكسدة والمغنيسيوم، فهي مفيدة للغاية في الحفاظ على صحة قلبك. تقول الدراسات إنها مفيدة في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول - وهما عاملان خطر مهمان لأمراض القلب.

كما أنها تساعد في الحفاظ على حيوية القلب للنساء في سن اليأس تحت السيطرة عن طريق خفض ضغط الدم الانبساطي وزيادة مستويات HDL، أو الكوليسترول الجيد، بنسبة 16 في المائة.

-انخفاض مستويات السكر في الدم
إذا كنت تستهلك بذور اليقطين بانتظام، فستلاحظ انخفاضا في مستويات السكر في الدم المرتفعة، خاصة إذا كنت مصابا بمرض السكري. وفقا للخبراء، قد يكون المحتوى العالي من المغنيسيوم في بذور اليقطين مسؤولا عن تأثيرها الإيجابي على مرض السكري.

-يمكن أن يساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية
من المهم للرجال تناول بذور اليقطين بانتظام، لأنها ترتبط بإنتاج الحيوانات المنوية عالي الجودة بسبب وجود كبير من الزنك.

وجدت الدراسات أن المكملات الغذائية ببذور اليقطين بسبب مستوياتها العالية من مضادات الأكسدة وحتى العناصر الغذائية الأخرى مثل المغنيسيوم تساهم في مستويات هرمون التستوستيرون الصحية وتحسن الصحة العامة.

-ساعد في تنظيم النوم
بالنسبة لأولئك الذين يواجهون صعوبة في النوم، يمكنك تناول بعض بذور اليقطين قبل الذهاب إلى الفراش. نظرا لأنها مصدر طبيعي للتربتوفان، وهو حمض أميني، فإن البذور تساعدك على النوم بشكل أفضل. نظرا لأنها تحتوي أيضا على المغنيسيوم، فإن بذور اليقطين تساعد على تحسين نوعية نومك وتقليل مقدار الوقت الذي يستغرقه النوم لدى كبار السن الذين يعانون من الأرق.

فوائد اليقطين لعلاج الحروق

ماذا يحدث عندما تأكل الكثير من بذور اليقطين؟

تحتوي بذور اليقطين على نسبة عالية جدا من الألياف، حيث يحتوي الكوب على ما يقرب من 12 جراما. لا ينصح الأطباء بتناول أكثر من الكمية اليومية الموصى بها، حيث قد ينتهي بك الأمر إلى انتفاخ غازي وانتفاخ.
تساعد الألياف في بذور اليقطين على زيادة البراز ومنع الإمساك على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من بذور اليقطين في وقت واحد قد يسبب الإمساك والانتفاخ، مما يؤدي إلى عدم الراحة.

المصدر: timesofindia

اليقطين بذور اليقطين المغنيسيوم السرطان الدهون الصحية صحة المثانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بداية من 15 أكتوبر.. 500 جنيه زيادة على المعاش لهذه الفئة

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي

جانب من الاجتماع

بشرى سارة من وزير التعليم بشأن نظام البكالوريا المصرية

رسوم شحن عداد الكهرباء ابو كارت

خصم يصل لـ 270 جنيها .. رسوم شحن عداد الكهرباء أبو كارت وموعد التطبيق

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. قائمة الكليات التي تقبل من 50%

تنسيق الجامعات 2025

تحذير مفاجئ لــ تنسيق المرحلة الثانية 2025 قبل غلق تسجيل الرغبات

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. قفزة جديدة وهذا ثمن عيار 21 بالمصنعية

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

ترشيحاتنا

أحمد الروبي

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

محافظ الشرقية

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

أحمد خالد صالح

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

بالصور

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

أحمد الروبي
أحمد الروبي
أحمد الروبي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

إحالة العاملين المقصرين بالمركز التكنولوجي لمدينة أبوحماد إلى التحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أحمد خالد صالح يتقن الانهيار النفسي.. أداء مدهش في حلقة من الجنون الناعم

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

فيديو

أحمد الروبي

فى اجواء التسعينات.. أحمد الروبي يعود للزمن الجميل في فيديو كليب "اشتقناله"

الحالة الصحية لـ أنغام

بعد استئصال جزء من البنكرياس.. تفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام عقب الجراحة في ألمانيا

القبض علي لوليتا

خلي القوس مفتوح.. تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا بالقاهرة الجديدة

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

شعور دائم بالخوف عليها.. وائل عبد العزيز: اختلافي مع شقيقتي ياسمين كان خلال فترة زواجها الأخيرة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد