أخبار البلد

مطار القاهرة يخصص غرفا مجهزة للمدخنين داخل صالات الركاب

نورهان خفاجي

أعلن مطار القاهرة الدولي، عن تخصيص أماكن مغلقة ومجهزة للمدخنين في مواقع مختلفة داخل صالات المطار، وذلك ضمن خطة شاملة لدعم الاستدامة والالتزام بالمعايير البيئية والصحية العالمية، ووفق استراتيجية شركة ميناء القاهرة الجوي للحفاظ على جودة الهواء في الصالات والمناطق العامة.

في هذا الإطار، قامت الشركة بتحديث غرف التدخين داخل مبنى الركاب رقم (3) وتزويدها بأنظمة متطورة لرفع مستوى جودة الهواء، بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو بيئة خالية من التلوث داخل المطارات.

ويعد هذا التحديث جزءاً من خطة الشركة لتحسين تجربة السفر ورفع الكفاءة التشغيلية للمطار، وذلك من خلال تحديث المرافق العامة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

مطار القاهرة التدخين غرف للمدخنين في المطار وزارة الطيران

