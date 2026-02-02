عودة نشاط أكاديمية النادي الداخلية بالزمالك

أعلنت إدارة قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك عن عودة انطلاق نشاط أكاديمية النادي الداخلية للعمل خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجهاز الإداري للقطاعات أن العمل داخل أكاديمية كرة القدم بمقر النادي سيبدأ يوم الخميس المقبل 5 فبراير.

وأضاف أن التدريبات داخل الأكاديمية بمقر النادي ستكون أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع، بداية من السادسة مساءً داخل مجمع ملاعب الناشئين.

وأشار الجهاز الإداري للقطاعات إلى أن قيمة الاشتراك كما كانت سابقًا، بحيث تكون 300 جنيه لأعضاء النادي و600 لغير الأعضاء.

جدير بالذكر أن أكاديمية النادي الداخلية لكرة القدم توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بسبب الإصلاحات التي كانت تتم داخل مجمع ملاعب الناشئين بمقر القلعة البيضاء.