حسام حسن مهاجم مودرن سبورت يعتذر لجمهور الأهلي على لقطة الاحتفال

اعتذر حسام حسن مهاجم مودرن سبورت لجمهور النادي الأهلي بعد أزمته ، مع الجماهير بسبب طريقة الأحتفال خلال مباراة الفريقين في الدوري.



وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"توضيح هام في البدايه أنا بعتذر لجمهور الأهلي العظيم عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف ،الجمهور ده أنا لم أري منه إلا كل خير ومسانده وقت تواجدي في النادي انا كان بقالي فتره مضغوط لظروف ليها علاقه بحياتي الشخصيه ووضع النادي الموسم الماضي ".

وتابع :"وبكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادي الأهلي وأنا كنت بهدي الاحتفال لمؤمن زكريا دون القصد بالاشاره لأحد من الجمهور لذا وجب التنويه".



وكان قد أكد محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق مودرن سبورت، أن حسام حسن لم يقصد الإساءة إلى جمهور الأهلي عقب إحرازه هدفا في مباراة أمس.

وقال صاروخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسام حسن كان غاضبا من عدم احتساب الهدف، وبعد احتساب الهدف احتفل بشكل طبيعي ولكن جمهور الأهلي “سب” اللاعب.