أبل تواصل معركتها القانونية ضد جون بروسير والأخير يرد بتسريبات جديدة عن iPhone 17 Pro
موعد شهر رمضان 2026.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيامه
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد فرصة لخفض الأسعار ودعم القوة الشرائية
شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وغزل المحلة بالدوري
وكيل تعليم المنوفية يوضح أسباب نجاح طلاب بالشهادة الإعدادية في الدور الثاني دون تأدية الامتحان
فيديوهات خادشة للحياء وملابس فاضحة .. كواليس سقوط البلوجر جومانا نستون
أمين الفتوى: الله قدّر أرزاق العباد قبل خلقهم فلا مبرر للجوء إلى الحرام
استقرار عيار 21 عند أعلى مستوى.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر
قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت
أحمد موسى: الصحافة والإعلام مهمتهما الدفاع عن قضايا الشعب المحلي والعربي
أحمد موسى: الإعلام المعادي ينفق 60 مليار جنيه لاستهداف مصر.. والرئيس السيسي يؤكد دعمه للإعلام الوطني
رياضة

حسام حسن مهاجم مودرن سبورت يعتذر لجمهور الأهلي على لقطة الاحتفال

علا محمد

اعتذر حسام حسن مهاجم مودرن سبورت لجمهور النادي الأهلي بعد أزمته ، مع الجماهير بسبب طريقة الأحتفال خلال مباراة الفريقين في الدوري.


وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام :"توضيح هام في البدايه أنا بعتذر لجمهور الأهلي العظيم عن أي سوء تفاهم حصل في لقطة الهدف ،الجمهور ده أنا لم أري منه إلا كل خير ومسانده وقت تواجدي في النادي انا كان بقالي فتره مضغوط لظروف ليها علاقه بحياتي الشخصيه ووضع النادي الموسم الماضي ".

وتابع :"وبكرر اعتذاري وحبي لجمهور النادي الأهلي وأنا كنت بهدي الاحتفال لمؤمن زكريا دون القصد بالاشاره لأحد من الجمهور  لذا وجب التنويه".


وكان قد أكد محمد ثابت صاروخ المدرب العام لفريق مودرن سبورت، أن حسام حسن لم يقصد الإساءة إلى جمهور الأهلي عقب إحرازه هدفا في مباراة أمس.

وقال صاروخ في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: حسام حسن كان غاضبا من عدم احتساب الهدف، وبعد احتساب الهدف احتفل بشكل طبيعي ولكن جمهور الأهلي “سب” اللاعب.

مهاجم مودرن سبورت الأهلي كريم رمزي جمهور النادي الأهلي حسام حسن حسام حسن مهاجم مودرن سبورت لجمهور النادي الأهلي

