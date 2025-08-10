شوط أول سلبي بين إنبي وفاركو بالدوري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الاول من لقاء فريق فاركو امام نظيره فريق إنبي المقام حاليا علي استاد حرس الحدود، فى إطار منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز لموسم 2025- 2026.

ويسعى فاركو إلى حصد نقاط المباراة الثلاث من أجل بداية مثالية للموسم في مواجهة فريق إنبي الشاب.

وفى المقابل، يأمل إنبى للعودة من الإسكندرية بنتيجة إيجابية وتقديم أداء مميز، معتمدًا على مجموعة من الناشئين الذين ىتم تصعيدهم من قطاع الناشئين.

وخاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: بابا كار، معاذ أحمد، محمد حسين، جابر كامل

.الوسط: أحمد شعبان، محمد عز، حسين حسني، محمد فخري، محمود فرحات.

الهجوم: كريم الطيب.

دكة البدلاء: محمد نديم، أحمد البحراوي، وليد مصطفى، يحيى بوسوكا، مازن عادل، إسلام المزين، ياسين الملاح، تيودور فيرنانديز ومؤمن خالد.



بينما خاض إنبي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد صبيحة – محمد سمير – أحمد إسماعيل.

خط الوسط : مصطفى شكشك – أحمد العجوز - مودي ناصر – صلاح زايد.

خط الهجوم : محمد شريف – يوسف أوبابا.

