برلمانية: القرار العربي الرافض لاحتلال غزةجاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية

أعلنت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، تأييدها الكامل للقرار العربي الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب، والذي جاء ليعبر عن الموقف الموحد للدول العربية تجاه التطورات الأخيرة في القضية الفلسطينية.

وأكدت النائبة رحاب موسى أن هذا القرار يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، وحرص الدول العربية على دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية.

وشددت على تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وما ينتج عنها من تداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة أن استمرار السياسات العدوانية يعيق فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

واختتمت النائبة بتجديد دعمها لكل الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف العدوان وحماية المدنيين، والعمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل كافة حقوقه المشروعة.