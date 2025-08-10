قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آخر تحديث لسعر عيار 14 اليوم 11-8-2025
جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟
مفتي الجمهورية للشباب: اجعلوا التقنية لخدمتكم ولا تصبحوا رهائن لها
برلماني: تطوير الإعلام خطوة استراتيجية لتحصين الوعي ودعم مسيرة الدولة
غرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. عقوبات رادعة تنتظر سارقي الإنترنت في مصر
قائمة منتخب مصر للشباب لمواجهة المغرب وديا
موعد إجازة المولد النبوي 2025 وجدول الإجازات الرسمية حتى نهاية العام
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
رابطة الأندية تعلن موعد تطبيق اللائحة على جمهور الزمالك بعد سَبّ زيزو
حبس البلوجر مونلي صديق سوزي الأردنية لاتهامه بنشر محتوى خادش
الحكومة تعلن تفاصيل استثمارات مالية غير مباشرة بـ 4.26 مليار دولار.. تفاصيل
الأطباء تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

الديب أبوعلي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، عن الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي.

أوضحت اللجنة، أن عدد مرشحي النقابة العامة بلغ 42 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعد، هم: 19 فوق السن، و10 تحت السن، و2 عن قطاع منطقة القاهرة، و3 عن قطاع وسط الدلتا، و3 عن قطاع شرق الدلتا، و1 عن قطاع غرب الدلتا، و3 عن قطاع شمال الصعيد، و1 عن قطاع جنوب الصعيد.

أضافت أن العدد النهائي للمرشحين في النقابات الفرعية بلغ 225 مرشحًا، بينهم 112 مرشحًا تحت السن و113 مرشحًا فوق السن.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.

