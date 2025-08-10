الأطباء تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة د. عمرو محمد علي، عن الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات التجديد النصفي.

أوضحت اللجنة، أن عدد مرشحي النقابة العامة بلغ 42 مرشحًا يتنافسون على 12 مقعد، هم: 19 فوق السن، و10 تحت السن، و2 عن قطاع منطقة القاهرة، و3 عن قطاع وسط الدلتا، و3 عن قطاع شرق الدلتا، و1 عن قطاع غرب الدلتا، و3 عن قطاع شمال الصعيد، و1 عن قطاع جنوب الصعيد.

أضافت أن العدد النهائي للمرشحين في النقابات الفرعية بلغ 225 مرشحًا، بينهم 112 مرشحًا تحت السن و113 مرشحًا فوق السن.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء يوم الجمعة الموافق 10 أكتوبر المقبل، على نصف عدد مقاعد مجلس النقابة العامة، بإجمالي 12 مقعدًا، 3 مقاعد فوق السن و3 مقاعد تحت السن، و6 مقاعد للقطاعات، إلى جانب نصف عدد أعضاء مجالس النقابات الفرعية.

وتُحدد المقاعد وفق سنوات القيد، بواقع مقعدين أكثر من 15 سنة قيد، ومقعدين أقل من 15 سنة قيد لكل نقابة فرعية، عدا القاهرة فيكون العدد 4 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و4 مقاعد أقل من 15 سنة قيد، والإسكندرية 3 مقاعد أكثر من 15 سنة قيد، و3 مقاعد أقل من 15 سنة قيد.