أستاذ تسويق بجامعة جورج واشنطن: القطن المصري رقم واحد عالميًا وسيظل علامة تميز وفخر

قال الدكتور صلاح حسن، أستاذ التسويق العالمي بجامعة جورج واشنطن، إن شعار "صُنع في مصر" يجب أن يكون مصدر فخر لكل المصريين، موضحًا أن هذه العبارة لا تقتصر على الإشارة إلى مكان تصنيع المنتج فحسب، بل تحمل أيضًا دلالات عميقة مرتبطة بتاريخ مصر العريق، ولا سيما في مجال صناعة المنسوجات.

وأضاف حسن، خلال استضافته في "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، أن لمصر تاريخًا طويلًا وريادة عالمية في إنتاج القطن، مؤكّدًا أن القطن المصري هو "رقم واحد" عالميًا، ليس فقط لطول التيلة، ولكن أيضًا لنعومته وجودته العالية وإنتاجيته المتميزة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة نفسها حاولت تقليده دون أن تتمكن من الوصول إلى مستواه الفريد.

وكشف أستاذ التسويق العالمي عن واقعة شهيرة، إذ قامت أكبر شركة نسيج في الهند خلال عامي 2017 و2018 ببيع كميات كبيرة من القماش لشركات أمريكية كبرى – من بينها سلسلة متاجر "تارجت" – مدعية أنه مصنوع من القطن المصري بنسبة 100%، إلا أن اختبارات الحمض النووي (DNA) أثبتت أن ذلك لم يكن صحيحًا، ما أدى إلى رفع دعوى قضائية كبيرة ضد الشركة بتهمة الغش التجاري.

وأكد حسن أن القطن المصري سيظل علامة تميز لا مثيل لها، معربًا عن فخره بارتداء منتجاته، ومشيدًا باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزراء المعنيين بإعادة مجد القطن المصري إلى مكانته العالمية.