هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

يدور جدل كبير بين الناس الراغبين في معرفة حكم الزواج من تارك الصلاة، حيث يرى البعض أن لا يجوز لولي أمر الفتاة تزويجها لتارك الصلاة في حين يتساءل آخرون عن حكم تارك الصلاة وهل هو بذلك يعد كافرا، وفي السطور التالية نتعرف على إجابة التساؤلات.

ما حكم زواج تارك الصلاة؟

وكان أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية في دار الإفتاء، أكد أن جمهور العلماء يقولون بأن تارك الصلاة حتى ولو كان تكاسلا وإهمالا متعمدا تركها، وليس جاحدا لها فهو مسلم وليس كافرا، لافتا إلى أحد أهل العلم قال بأن تارك الصلاة كافر.

وأوضح مستشار مفتي الجمهورية في دار الإفتاء، في تصريحات سابقة له، أن تارك الصلاة كسلا وإهمالا ليس كافرا على رأي جمهور العلماء، ولكنه قد ارتكب كبيرة من الكبائر ولا يجوز الاستمرار فيها، منوها بأنه يجوز الزواج من تارك الصلاة من الرجال أو تاركة الصلاة من النساء.

هل تارك الصلاة كافر؟

وأشار مستشار مفتي الجمهورية، إلى أن الجماعات المتشددة التي لا تعرف أحكام الشريعة أخذت الرأي القائل بأن تارك الصلاة كافر وروجت له ونشرته على مواقع الإنترنت وتركت رأي جمهور العلماء.

وتابع: حدثت مناقشة بين الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل "تلميذ الشافعي" في حكم تارك الصلاة، فالإمام الشافعي يرى بأن تارك الصلاة ليس كافر، أما أحمد بن حنبل يقول بأنه كافر، فسأله الشافعي: يا أحمد تارك الصلاة كافر عندك، فبما يدخل الإسلام؟ فأجاب: يدخل الإسلام بالشهادتين، فأكمل الشافعي: كيف يدخل الإسلام بالشهادتين وهو أصلا يقولها ويعتقد فيها ولم ينكرها، فسكت الإمام ابن حنبل.

وتابع إلى أن دخول الإسلام يكون بنطق الشهادتين وليس بالصلاة، ولذلك قال النبي : "من قالها فقد عصم مني دمه" أي نطق وقول الشهادتين "لا إله إلا الله - سيدنا محمد رسول الله".