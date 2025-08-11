طارق سليمان: المقاولون تعرض لظلم تحكيمي أمام زد.. ومصطفى شوبير يتحمل مسئولية هدف علي الفيل

أكد طارق سليمان مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي أمام زد ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

وخسر المقاولون العرب أمام زد بهدفين نظيفين على ستاد عثمان احمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز ، أمس السبت 9 أغسطس 2025.

وقال طارق سليمان في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN:

المقاولون العرب تعرض لظلم تحكيمي أمام زد ولم يكن يستحق الخسارة بأي حال من الأحوال ، ولا أعلم سبب إلغاء هدف التعادل الذي سجلناه بعد هدف زد الأول ، مشيراً إلى أن الكرة عادت من مدافع الفريق المنافس وبالتالي لم تكن هناك حالة تسلل.

وأضاف: أطالب الحكام بتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأندية ، خاصةً أن الدوري الممتاز أقيم منه جولة واحدة ، والأخطاء التحكيمية تفسد المظهر العام للمسابقة.

وتطرق طارق سليمان للحديث عن مباراة الأهلي أمام مودرن سبورت والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما ، حيث أكد سليمان أن تمركز مصطفى شوبير حارس مرمى الأحمر كان خاطئاً في الهدف الثاني لفريق مودرن سبورت الذي سجله المدافع علي الفيل ، أما الهدف الأول الذي سجله حسام حسن فهو مسؤولية خط الدفاع.