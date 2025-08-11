قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إبراهيم عبد الجواد: عاوز تعرف يعني إيه قائد اتفرج على الشناوي

باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بـ حارس النادي الأهلي محمد الشناوي.

وكتب ابراهيم عبد الجواد: "عاوز تعرف يعني إيه قائد اتفرج على محمد الشناوي.. المعنى الحرفي للإخلاص واحترام شارة القيادة.. شوف تشجيعه وتوجيه للاعبين في أصعب الأوقات خلال المباراة هتعرف ليه اللعيبة بتحب الشناوي".

وكان قد أكد الإعلامي خالد الغندور، من مصدر داخل اتحاد الكرة موقف محمد الشناوي من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل.

وكشف مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة لبرنامج ستاد المحور، أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، لديه ثقة كبيرة في محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، وسيضمه لمعسكر الفراعنة في سبتمبر المقبل، حتى لو غاب الحارس الدولي عن المشاركة في المباريات المقبلة للفريق الأحمر.

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور :"الشناوي صاحب خبرات كبيرة وساهم في قيادة منتخب مصر للفوز في مباريات كثيرة، كما أنه كان الحارس الأساسي للفراعنة في أكثر من بطولة على مدار سنوات طويلة، وحسام حسن لن يستبعده من حساباته لمجرد غيابه عن المشاركة لصالحه زميله في الفريق مصطفى شوبير".
وتابع المصدر :"جهاز منتخب مصر سيختار الحارس الأجهز فنيا وبدنيا لحراسة المرمى أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو يومي 5 و9 سبتمبر المقبل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لكن بشكل عام الشناوي سيتواجد في المعسكر المقبل".

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 هنا.. رابط سريع

موعد صرف مرتبات اغسطس2025

جدول مرتبات أغسطس2025 رسمياً .. هتقبض كام بعد الزيادة؟

زلزال

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب شمال مرسي مطروح

تنسيق الجامعات 2025

ذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7 وعلوم 81.2.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

أنغام

الموضوع مش بسيط .. محمود سعد يكشف تطورات الحالة الصحية لأنغام

محمد يوسف

قرار صارم لـ محمد يوسف بعد تعادل الأهلي أمام مودرن سبورت

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

الشيخ عويضة عثمان

يحمل الخراب.. أمين الإفتاء: إطعام الأبناء من الحرام يعدّ عقوقًا لله

الكلمة

أمين الفتوى: الكلمة قد تكون كسب حلال أو حرام

الإفتاء

حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمين الإفتاء تجيب

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم "ريكلام" بعد نصيحة سامح الصريطي .. فيديو

تامر عبد المنعم

كأنه الزعيم.. تامر عبد المنعم ينقذ موقفا ويجسد دور عادل أمام

حقيقة مونلي صديق سوزي

‎مونلي في قبضة الأمن.. القصة الكاملة لصديق سوزي الأردنية

بحيرة طبريا

نهاية العالم أم مجرد ظاهرة… حقيقة تغير لون مياه بحيرة طبريا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

