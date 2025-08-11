قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السفير الكوبي بالقاهرة: مستشفى الأورام بالأقصر تجربة متطورة ودعم إنساني متميز

شمس يونس

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر السفير الكوبي لدى مصر، ألكسندر بيليسر موراغا، الذي حرص على التعرف عن قرب على أحد أهم الصروح الطبية المخصصة لعلاج مرضى الأورام في صعيد مصر، يرافقه السفير محمد عبد الغفار.

وكان في استقبال السفير، مجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان، حيث رافقوه في جولة تعريفية شملت مختلف أقسام الصرح الطبي، واطلعوا على أحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتوفرة، إلى جانب عرض المنظومة المتكاملة للرعاية الصحية المقدمة للمرضى مجانًا وفق أعلى المعايير العالمية.

وخلال جولته، التقى السفير بعدد من الكوادر الطبية والإدارية ذات الكفاءة العالية، واستمع إلى شرح مفصل حول مراحل العلاج، وما يتم تقديمه من دعم إنساني شامل للمرضى وذويهم.

وأعرب السفير عن إعجابه الشديد بما شاهده من إمكانات طبية متقدمة وروح إنسانية رفيعة تميز العمل داخل هذا الصرح، مؤكدًا أن ما يقدمه من خدمات يعد نموذجًا يحتذى به في دعم حق المريض في العلاج الكريم والمجاني.

ومن جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذه الزيارة تعكس تقدير المجتمع الدولي للتجربة المصرية في توفير رعاية متطورة لمرضى السرطان بالصعيد، مشيرًا إلى أن التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول يعزز مسيرة المستشفى في خدمة آلاف المرضى سنويًا.

