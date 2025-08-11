إبراهيم عبد الجواد يسأل: من هو أفصل لاعب في الجولة الأولى بالدوري؟.. تفاصيل

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن الدوري المصري.

وكتب إبراهيم عبد الجواد:"من أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري؟".

وانتهت منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026، حيث شهدت انطلاقة قوية للمصري البورسعيدي الذي تصدر جدول الترتيب بعد فوزه على منافسه بثلاثة أهداف مقابل هدف، محققًا العلامة الكاملة وبفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه.

وجاء الزمالك في المركز الثاني عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد، متساويًا في النقاط والأهداف مع فريق زد الذي احتل المركز الثالث، بينما حل الجونة في المركز الرابع بعد فوزه بهدف نظيف.

وفي المركز الخامس جاء الأهلي بعد تعادله المثير مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ليحصد كل منهما نقطة واحدة، وهو نفس رصيد سموحة والجيش والإسماعيلي وفيوتشر وبيراميدز ووادي دجلة وإنبي وفاركو وغزل المحلة والبنك الأهلي وحرس الحدود، حيث انتهت مبارياتهم بالتعادل.

أما مؤخرة الجدول، فجاءت من نصيب كهرباء الإسماعيلية في المركز الثامن عشر بعد خسارته بهدف دون رد، يليه الاتحاد في المركز التاسع عشر، ثم المقاولون العرب في المركز العشرين، وأخيرًا سيراميكا كليوباترا في المركز الحادي والعشرين، وكلهم بلا نقاط.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الثانية مواجهات قوية ستحدد ملامح المنافسة مبكرًا، خاصة بين فرق المقدمة التي تسعى للحفاظ على انطلاقتها المثالية.