محافظ القليوبية: حصر أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات لاستردادها

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أنه تم توجيه إدارة أملاك الدولة بحصر جميع الأملاك على مستوى المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المتعدى عليها وحمايتها.

وأكد محافظ القليوبية أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت، مثمنًا جهود فرق الحماية المدنية والإسعاف التي بذلت جهودًا كبيرة في السيطرة على الحريق والتعامل مع آثاره.

وكان محافظ القليوبية، قد تفقد بتفقد موقع الحريق الذي اندلع أمس بأحد محال المأكولات بميدان المؤسسة، على الرصيف المقابل لمحطة مترو الأنفاق بحي غرب شبرا الخيمة، وذلك عقب الانتهاء من إزالة مخلفات الحريق بالكامل. وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال إزالة الأكشاك والمفروشات المخالفة وأي مظاهر عشوائية، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

ووجّه المحافظ بسرعة تأمين المنطقة، وقطع التيار الكهربائي عنها مؤقتًا لحين التأكد من سلامة الشبكات، مع تشكيل لجنة فنية هندسية لمراجعة المباني المتأثرة بالحريق، للتأكد من سلامتها، واستصدار قرارات إزالة للمباني التي تعرضت لأضرار جسيمة وتشكل خطرًا على المواطنين.

كما قاد المحافظ حملة موسعة بالتنسيق بين الحي والمدن المجاورة، مستخدمين المعدات اللازمة، لإزالة الأكشاك وفروشات الباعة الجائلين، إلى جانب إزالة بعض المباني والمنشآت المخالفة بالتعاون مع لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، حفاظًا على أرواح المواطنين.

وشدد عطية على وضع خطة متكاملة لفحص شبكات الكهرباء والغاز والمياه، وإعادة المرافق إلى المنطقة بشكل آمن، مع استكمال إزالة جميع المخالفات ومنع عودة العشوائيات أو الباعة مجددًا.