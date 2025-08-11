نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

بعد فترة غياب عن سوق سيارات العضلات، تعود دودج بقوة من خلال طراز تشارجر سيكس باك المزود بمحرك احتراق داخلي، لتدخل في مواجهة مباشرة مع أيقونة فورد موستانج.

سيفتح باب الطلبات على السيارة سيفتح في 11 أغسطس، فيما ستبدأ عمليات التسليم خلال الأشهر المقبلة، ما يضع عشاق السيارات أمام خيار صعب بين الأسطورتين.

المحركات.. ست أسطوانات في مواجهة V8

تأتي تشارجر سيكس باك بنسختين:

R/T بمحرك Stellantis Hurricane سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 420 حصانًا وعزم دوران 635 نيوتن متر.

Scat Pack بنفس المحرك لكن بقوة 550 حصانًا وعزم دوران 720 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية.



في المقابل، تبدأ موستانج بمحرك إيكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 319 حصانًا، فيما تقدم نسخة GT محرك Coyote V8 سعة 5.0 لتر بقوة 487 حصانًا، وعزم دوران 563 نيوتن متر.

أما نسخة Dark Horse فتضيف 20 حصانًا إضافيًا، بينما تظل نسخة GT500 المرتقبة خارج هذه المقارنة.

الأداء العملي على الطرق

رغم أن محرك V8 في موستانج يتمتع بصوت كلاسيكي محبب لعشاق العضلات، فإن محرك Sixpack يقدم عزم دوران أعلى عند عدد دورات منخفض، ما يمنحه تفوقًا في الانطلاقات السريعة والمناورات على الطرق.

فعلى سبيل المثال، يصل أقصى عزم دوران لنسخة Scat Pack عند 2500 دورة في الدقيقة، وهو أسرع من موستانج GT وDark Horse اللتين تصلان لذروة العزم عند 4900 دورة.