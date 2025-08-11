قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

عزة عاطف

بعد فترة غياب عن سوق سيارات العضلات، تعود دودج بقوة من خلال طراز تشارجر سيكس باك المزود بمحرك احتراق داخلي، لتدخل في مواجهة مباشرة مع أيقونة فورد موستانج.

سيفتح باب الطلبات على السيارة سيفتح في 11 أغسطس، فيما ستبدأ عمليات التسليم خلال الأشهر المقبلة، ما يضع عشاق السيارات أمام خيار صعب بين الأسطورتين.

المحركات.. ست أسطوانات في مواجهة V8

تأتي تشارجر سيكس باك بنسختين:

  • R/T بمحرك Stellantis Hurricane سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 420 حصانًا وعزم دوران 635 نيوتن متر.
  • Scat Pack بنفس المحرك لكن بقوة 550 حصانًا وعزم دوران 720 نيوتن متر، مع تسارع من 0 إلى 100 كم/س في 3.9 ثانية.


في المقابل، تبدأ موستانج بمحرك إيكوبوست رباعي الأسطوانات سعة 2.3 لتر بقوة 319 حصانًا، فيما تقدم نسخة GT محرك Coyote V8 سعة 5.0 لتر بقوة 487 حصانًا، وعزم دوران 563 نيوتن متر. 

أما نسخة Dark Horse فتضيف 20 حصانًا إضافيًا، بينما تظل نسخة GT500 المرتقبة خارج هذه المقارنة.

الأداء العملي على الطرق

رغم أن محرك V8 في موستانج يتمتع بصوت كلاسيكي محبب لعشاق العضلات، فإن محرك Sixpack يقدم عزم دوران أعلى عند عدد دورات منخفض، ما يمنحه تفوقًا في الانطلاقات السريعة والمناورات على الطرق.

فعلى سبيل المثال، يصل أقصى عزم دوران لنسخة Scat Pack عند 2500 دورة في الدقيقة، وهو أسرع من موستانج GT وDark Horse اللتين تصلان لذروة العزم عند 4900 دورة.

  • الاختيار بين دودج تشارجر سيكس باك وفورد موستانج يعتمد على ما يبحث عنه المشتري:
    إذا كان الهدف هو محرك V8 كلاسيكي وأداء صوتي أسطوري، فموستانج تظل خيارًا مثاليًا.
  • أما إذا كان الهدف هو عزم دوران هائل وأداء عملي في ظروف مختلفة، فقد تكون تشارجر سيكس باك الرهان الرابح.
