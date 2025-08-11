قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على تيك توكر شهيرة ترسم صورا خادشة على أجساد السيدات
أوسكار يراجع تحكيم الدوري مع 4 حكام
مدبولي : حريصون على منح المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمانات تعزيز استقلاليته
الأزهر صوت الحق.. دعم جزائري لمواقف الإمام الأكبر تجاه فلسطين
محافظ الدقهلية يقرر إيقاف عمل عمال النظافة بأوقات الذروة بالموجة الحارة
أذكار المساء مكتوبة كاملة.. رددها لتحصين نفسك من شرور الليل
محمد عبدالعزيز يطالب خليل الحية بقيادة شاحنة مساعدات لغزة
ما بين المعابر والضغوط الدولية| مصر تثبّت التزامها تجاه فلسطين.. تفاصيل
من 22 إلى270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت
بعد طنطا .. إيه اللي بيحصل في جامعة المنيا.. طبيب يستغيث : عايز أستقيل
الحبس سنة وغرامة للمتهمين بضرب فتاة في الشاطبي لزيادة المشاهدات
رئيس الوزراء القطري يدين استهداف إسرائيل المتعمد للصحفيين بغزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

للعام الثالث.. حسام الشاعر ضمن قائمة فوربس 2025 لأقوى قادة السياحة والسفر

حسام الشاعر رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية
محمد الاسكندرانى

للعام الثالث على التوالي، أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن اختيار حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ضمن قائمتها المرموقة لـ"أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2025".


وتضم القائمة 101 شخصية قيادية ومؤثرة تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق والمطارات، وشركات الطيران وخدمات السفر في المنطقة، ضمن القطاعين العام والخاص. 

ويتم الاختيار من خلال فوربس بمنهجية متبعة لإعداد القائمة بالقادة الذين يعملون في قطاع السياحة والسفر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا للمعايير أبرزها،حجم أعمال الشركة، باستخدام مؤشرات ذات صلة بكل فئة، مثل: عدد الفنادق، والغرف، والركاب، والزوار، بالإضافة إلى الإيرادات، وقيمة الاستثمارات والأصول، وحجم الأسطول، والانتشار الإقليمي، وجهود التوسع.

أشارت فوربوس أن المعايير تتضمن أيضا التأثير في قطاع السفر والسياحة، كذلك التأثير الاقتصادي الأوسع وملكية الأصول، والمنصب التنفيذي ،وقوة تأثير قائد الأعمال ،والإنجازات والمبادرات البارزة خلال عامي 2024 و2025، بجانب الخبرة المهنية.وأكد حسام الشاعر، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه المنطقة، تظل مصر وجهة سياحية عالمية رائدة بفضل تنوع معالمها واستمرار مشاريع التطوير الطموحة، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقيادات المدرجة بالقائمة في دفع عجلة القطاع.

حسام الشاعر فوربوس مصر السياحة الاتحاد المصرى للغرف السياحية

أرشيفية

