للعام الثالث.. حسام الشاعر ضمن قائمة فوربس 2025 لأقوى قادة السياحة والسفر

للعام الثالث على التوالي، أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن اختيار حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ضمن قائمتها المرموقة لـ"أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط 2025".



وتضم القائمة 101 شخصية قيادية ومؤثرة تدير أبرز المشاريع في مجالات الضيافة والوجهات السياحية، وسلاسل الفنادق والمطارات، وشركات الطيران وخدمات السفر في المنطقة، ضمن القطاعين العام والخاص.

ويتم الاختيار من خلال فوربس بمنهجية متبعة لإعداد القائمة بالقادة الذين يعملون في قطاع السياحة والسفر، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقًا للمعايير أبرزها،حجم أعمال الشركة، باستخدام مؤشرات ذات صلة بكل فئة، مثل: عدد الفنادق، والغرف، والركاب، والزوار، بالإضافة إلى الإيرادات، وقيمة الاستثمارات والأصول، وحجم الأسطول، والانتشار الإقليمي، وجهود التوسع.

أشارت فوربوس أن المعايير تتضمن أيضا التأثير في قطاع السفر والسياحة، كذلك التأثير الاقتصادي الأوسع وملكية الأصول، والمنصب التنفيذي ،وقوة تأثير قائد الأعمال ،والإنجازات والمبادرات البارزة خلال عامي 2024 و2025، بجانب الخبرة المهنية.وأكد حسام الشاعر، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تواجه المنطقة، تظل مصر وجهة سياحية عالمية رائدة بفضل تنوع معالمها واستمرار مشاريع التطوير الطموحة، وهو ما يعكس الدور الحيوي للقيادات المدرجة بالقائمة في دفع عجلة القطاع.