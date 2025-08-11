السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات فاخرة على خط القاهرة / الإسكندرية

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 / 8 / 2025 تشغيل قطار 927 ( ثانية فاخرة) القاهرة / الإسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 21:15 ويصل الإسكندرية الساعة 23:45 طبقاً للجدول المرفق ، واعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 13 / 8 / 2025 تشغيل قطار 926 ( ثانية فاخرة ) الإسكندرية / القاهرة حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 04:45 ويصل القاهرة الساعة 07:15 طبقاً للجدول المرفق .



كما تعلن الهيئة عن تعديل مواعيد عدد من القطارات على الخط ذاته، وهي القطارات أرقام (588 – 944 – 3018 – 31 – 17) ، بما يتماشى مع إدخال الخدمة الجديدة ويُحقق الانسيابية في حركة القطارات طبقاً للجداول المرفقة .



وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في بذل كل الجهود الممكنة لتطوير خدماتها بما يضمن راحة وسلامة الركاب، ويُواكب تطلعات المواطنين نحو خدمات نقل حديثة ومتطورة.