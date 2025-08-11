خطوات الإسعاف الأولية حال الإصابة بعض كلاب أو قطط.. فيديو

قال الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مرض السعار مشكلة عالمية لا تقتصر على منطقة معينة أو نوع معين من الحيوانات، موضحًا أن الكلاب هي المصدر الأكثر شيوعًا للعدوى مقارنة بالقطط، رغم أن القطط أيضًا قد تنقل المرض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الكلاب في الشوارع معرضة أكثر للإصابة بالسعار لأنها تتعرض لهجوم من كلاب أخرى أو حيوانات برية، وهو أمر طبيعي. لذلك، من الضروري التعامل مع أي عضة أو خدش من كلب أو قطة بحذر، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة فورًا.

وشدد على أهمية الإسعافات الأولية، موضحًا أنه يجب غسل الجرح جيدًا بالماء الجاري والصابون لمدة لا تقل عن خمس إلى عشر دقائق، وقد تصل إلى ربع ساعة، ثم تطهيره بالكحول أو بيتادين، واستخدام مضاد للبكتيريا على الجرح.

وحث على التوجه سريعًا لأقرب مستشفى حكومي، مثل مستشفيات الحميات، لتلقي التطعيمات اللازمة ضد السعار. وأوضح أن التطعيمات المتبعة الآن أصبحت خمس جرعات فقط، تُعطى في الأيام (يوم الإصابة) و3 و7 و14و28، بدلًا من النظام القديم الذي كان يتطلب 21 حقنة.

ونوه إلى أن التطعيم يجب أن يبدأ خلال 24 ساعة من الإصابة، حيث لا يجوز التأخير لضمان حماية الإنسان من هذا المرض الفيروسي الخطير الذي لا علاج له ويؤدي إلى الوفاة حتمًا.