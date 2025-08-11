البنك الأهلي يقرر رفع حدود الايداع ببطاقات الخصم المباشر .. تفاصيل

قرر البنك الأهلي المصري رفع حدود الإيداع اليومي والشهري على بطاقات الخصم المباشر عبر ماكينات الصراف الآلي ATM.

بحسب تقرير صادر عن البنك اليوم فإن الإيداع اليومي للعميل يصل الى 100 ألف جنيه و500 ألف جنيه شهرياً على بطاقات الخصم المباشر في ماكينات الـ ATM.

أوضح البنك أنه تم تفعيل حدود الإيداع لبطاقات الخصم المباشر سواء الأفراد أو المؤسسات من خلال الATM التابعة للبنك.

في سياق آخر، حذر البنك الأهلي المصري عملائه من تزايد وتيرة محاولات النصب الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر الهاتف، والتي تقوم بها جهات مجهولة تنتحل صفة موظفي البنك أو خدمة العملاء بغرض سرقة البيانات البنكية والمعلومات السرية.

تحذير رسمي من البنك الأهلي المصري

قال البنك في بيان نشره عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "خلي بالك!.. خدمة العملاء مش هتكلمك تطلب منك بياناتك البنكية أو معلوماتك السرية أبداً.. متشاركش الـ OTP أو أرقام بطاقاتك البنكية مع أي حد".