سكك حديد مصر توضح حقيقة استبدال إحدى عربات قطار أسوان – القاهرة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء الفحص الفني للقطار رقم 2011 القادم من أسوان إلى القاهرة، تم اكتشاف عارض فني بإحدى العربات قبل تحرك القطار من محطة أسوان.

وأوضحت الهيئة أنه على الفور جرى استبدال العربة بأخرى، واستكملت الرحلة بكامل عدد العربات المقررة، وفق الجدول الزمني المخطط للوصول إلى القاهرة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم خدمة آمنة ومريحة لجمهور الركاب، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصيانة الدورية لضمان جودة الرحلات.

تأتي هذه التوضيحات ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير عربات القطار، حيث شددت الهيئة على أن الإجراء تم لضمان سلامة الركاب دون التأثير على مواعيد التشغيل.