سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب
بدء حجز شقق الإعلان الأول من مبادرة سكن لكل المصريين 7 غدا.. اعرف الأماكن
أول تعليق من شوبير بعد شكوى الزمالك ضده
تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في قرعة بطولة العالم للأندية لكرة اليد
لكل الشرائح .. تفاصيل زيادات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري
مريضة تتساءل: هل يحق لي أخذ المال من وراء أهلي للعلاج؟.. الأزهر يجيب
والد زيزو يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد جماهير الزمالك
ننفرد بنشر قرار النيابة العامة في قضية البلوجر حسناء شعبان
واقعة تهز القلوب.. تفاصيل حادث كورنيش الشاطبي المروع
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 40
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سكك حديد مصر توضح حقيقة استبدال إحدى عربات قطار أسوان – القاهرة

قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء الفحص الفني للقطار رقم 2011 القادم من أسوان إلى القاهرة، تم اكتشاف عارض فني بإحدى العربات قبل تحرك القطار من محطة أسوان.

وأوضحت الهيئة أنه على الفور جرى استبدال العربة بأخرى، واستكملت الرحلة بكامل عدد العربات المقررة، وفق الجدول الزمني المخطط للوصول إلى القاهرة.

وأكدت الهيئة حرصها على تقديم خدمة آمنة ومريحة لجمهور الركاب، مع الالتزام بإجراءات السلامة والصيانة الدورية لضمان جودة الرحلات.

تأتي هذه التوضيحات ردًا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تغيير عربات القطار، حيث شددت الهيئة على أن الإجراء تم لضمان سلامة الركاب دون التأثير على مواعيد التشغيل.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر أسوان القاهرة الهيئة

حمص محمّص بالبهارات في الفرن سناك دايت مقرمش وصحي
بمواد من مطبخك.. نظفي المكواة من آثار الملابس المحترقة بسهولة
احذر.. عدم تنظيف أسنانك قبل النوم يعرضك لمرض قاتل
سناك الشوفان بزبدة الفول السوداني والكاكاو بدون سكر مضاف
