السيطرة على حريق نشب بمصنع كيماويات في مدينة بدر

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل مصنع كيماويات بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة العمليات بلاغ بفيد بنشوب حريق داخل مصنع كيماويات في المنطقة الصناعية الثانية بدائرة قسم بدر وبناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربينى مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة تم الدفع بفريق مختص من رجال الإطفاء وبصحبتهم 3 سيارات إطفاء و 4 خزانات مياه و سيارة تجهيزات ليتم التعامل مع البلاغ ومنع امتداد النيران.

وبالانتقال والوصول، تبين من خلال المعاينة نشوب حريق بچراكن أصباغ على مساحة 5 أمتار بردود مصنع للكيماويات، والمكون من طابق أرضي فقط، إجمالي مساحته 4000 متر، بمحل البلاغ وتم عملية محاصرة النيران من كافة الاتجاهات، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وجود اى مصابين أو محتجزين، وجار التبريد بمعرفة القوات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.