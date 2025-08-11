أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن معبر رفح مفتوح من جانب مصر، مشددًا: «لا نريد أن يزايد أحد على مصر في دعم القضية الفلسطينية، وعلى حماس أن تسمع لرأي مصر لأنه الصواب».

وأوضح أحمد موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن العالم كله ضد بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية بشأن احتلال قطاع غزة، مضيفًا: « الرئيس الأمريكي ترامب أعلن الآن عدم تأييده لفكرة احتلال غزة المطروحة من نتنياهو، العالم كله ضد نتنياهو، علشان كدا لازم تساعدونا وتساعدوا نفسكم».

وأضاف موسى: «مصر لا تتحدث من فراغ، العالم يعرف جيدًا رسائل مصر التي تتحدث فيها بشأن غزة، والعالم كله يسمع لها، فيما فيها أمريكا، رسائل مصر واضحة ويتم تحليل كافة الرسائل، أنت الأهم في المنطقة، والدولة الأقوى في المنطقة، الجيش المصري الأقوى في المنطقة، لما بنقول كدا بيزعلوا».

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن مصر لم تتحدث عن حروب نهائيًا، لكن إذا فرض عليك فماذا سنفعل، مؤكدًا: «دائمًا نتحدث عن التنمية، 107 مليون مواطن مصري كلهم على قلب رجل واحد للدفاع عن مصر، لن نسمح لأحد أن يعتدي علينا إلى أن تقوم الساعة، كما أن الإعلام الصهيوني يذكر نتنياهو بغضب جيش مصر، كما أن الجيش المصري تطور ويزداد تطورًا يومًا بعد يوم».

وتابع موسى: «نتنياهو مش عاوز يقف الحرب نهائيًا، كما أنه لا يريد حماس ولا السلطة الفلسطينية، العالم كله يريد السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وحاليًا مصر تتحدث عن نشر قوات دولية في قطاع غزة، حتى لا ينفرد نتنياهو بالقطاع، لأن إسرائيل والإخوان لا يريدان استقرار مصر، ولكن مصر لديها خطط للتعامل مع كل السيناريوهات».

كما أكد أحمد موسى، على أن كل يوم تدخل قوافل مصرية لإدخال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مضيفًا: «أتمنى من خليل الحية وأسامة حمدان أن يزورا معبر رفح ويشاهدا دخول المساعدات».

واكمل: «مصر بدخل عيش سخن للفلسطينيين، كما أنه لا مفاوضات تتم بشأن غزة دون مصر، لأن مصر تملك مفاوضين على أعلى مستوى، ووصلنا إلى أعلى مستوى من المفاوضات، ولكن ننيتاهو لا يريد وقف إطلاق النار، بوجه كلامي لحماس لا تعطوا الفرصة لنتنياهو، وانظروا لمعاناة أطفال غزة من أجل العيش والحياة، ساعدوا أهل غزة وأطفالها علشان يعيشوا، دول بيعانوا ليهم 22 شهر».