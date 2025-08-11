محمد عطية الفيومي: قرار قريب بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل للمستأجرين

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرار قريب بإنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمطالبة بالسكن البديل، مشيرا إلى أن توفير سكن بديل للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم ستعمل عليه الدولة.

وقال محمد عطية الفيومي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه أبعد مراجعة الطلبات، سيحصل كل مستحق على وحدة سكنية بنفس المستوى الاجتماعي والاقتصادي لوحدته الحالية.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن من يثيرون القلق بشأن طرد المستأجرين مجرد “ذباب إلكتروني”، مؤكدا أنهم يسعون لتأجيج الرأي العام.