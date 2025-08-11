لاختيار المواهب الإعلامية.. كليوباترا ميديا تبدأ 14 أغسطس إجراء مقابلات شخصية للمتقدمين

أعلنت إدارة كليوباترا ميديا عن تلقيها عددًا غير مسبوق من طلبات المشاركة في مجالات الإخراج، والإنتاج، والإعداد للبرامج السياسية، والترفيهية، والرياضية، والدينية.



وأوضحت الإدارة أن المرحلة الأولى من فرز الطلبات قد انتهت، حيث تم اختيار مجموعة من المتقدمين للمرحلة التالية، والتي تشمل إجراء مقابلات شخصية تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 14 أغسطس.

وستُجرى المقابلات أمام لجنة رفيعة المستوى تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين لتقييم الكفاءات واختيار الأنسب للمشاركة.



وأعربت إدارة كليوباترا ميديا عن شكرها لجميع المتقدمين، متمنية لهم التوفيق والنجاح، وأكدت أنه سيتم إخطار كل متقدم بتفاصيل موعد المقابلة عبر القنوات الرسمية.