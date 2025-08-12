قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تبرر استهداف 6 صحفيين في غزة باتهامات "باطلة" | تقرير
ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد
نتنياهو يرفض أي صفقة جزئية لإعادة المختطفين ويتمسك بشروطه
أزمة كولر.. أمير هشام يكشف حقيقة خطابات وزارة الرياضة إلى الأهلي
خطة إسرائيلية لاحتلال غزة خلال أسبوعين وتعبئة 250 ألف جندي وسط تحذيرات من كارثة
فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به
أكثر من 60 قتيلاً فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة خلال 24 ساعة
ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رياضة

ديانج ينتظر موقفه مع ريبيرو ويؤجل ملف التجديد

رباب الهواري

قال الإعلامي جمال الغندور إن أليو ديانج لاعب النادي الأهلي، شعر بالحزن خلال أولى مباريات الدوري بسبب عدم الاعتماد عليه في التشكيل الأساسي ولم يدخل حتى كبديل.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:"ديانج يربط تجديد عقده مع الأهلي بموقفه من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال الموسم الحالي".

وأضاف:" محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي استفسر من ريبيرو عن موقف ديانج معه وهل سيكون له دور ام لا".

وأكمل الغندور:" محمد يوسف بيضغط على اللاعب لتجديد عقده ويحاول توصيل الأمر للمدير الفني دون التدخل في اختصاصاته الفنية وعدم الضغط عليه لإشراكه في المباريات".

واختتم:" ديانج بيمتلك عروض من الدوري السعودي وهذا ما يجعل هناك تخوف داخل الأهلي في الوقت الحالي وهناك مجهودات كبيرة لإقناع اللاعب بتجديد عقده".

