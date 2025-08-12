خالد الغندور يبتعد عن اللايفات والفيديوهات عبر السوشيال ميديا.. لهذا السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عن تجنبه اللايف و الفيديوهات الفترة المقابله عبر السوشيال ميديا.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك:" مرة أخرى سأبتعد عن اللايف والفيديوهات إلا وقت المباريات فقط أو أثناء حدث مهم جدا وأكتفي بكتابة البوستات مع فريق عمل الصفحة".

وفي رسالة غامضة، قام الإعلامي خالد الغندور بكتابة منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك بدون توجيه الرسالة لكيان معين، وكتب: “تطبيق الحق و العدل علي الكل و تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و التنافس الشريف افضل من اي بطولة”.

وكان قد رد الإعلامي خالد الغندور على منتقدي نادي الزمالك بأنه تتم مجاملته، مستنكرا القرارات والعقوبات الصارمة التي يتعرض لها الزمالك، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الصراحة الزمالك بيتجامل على طول في كل حاجة و بيطلع الثالث وعليه ديون للاتحاد عشان عامل عقد واحد للاعبين و عليه ديون للإستاد و الباقي دافع و بينسحب بيتخصم منه ٦ نقاط عشان اللائحة بتقول كده و يتمنع من كاس النخبة عشان كهربا راح للمحاكم المدنية”.