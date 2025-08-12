قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات
إقبال كبير من المواطنين على حجز وحدات "سكن لكل المصريين7" لمتوسطي الدخل
رئيس الوزراء ينعى علي المصيلحي وزير التموين السابق: كان نموذجاً للمسؤول الجاد
صيام يوم المولد النبوي الشريف.. دار الإفتاء توضح حكم الشرع
"الوزراء": من التشخيص للعلاج.. الذكاء الاصطناعي يغير قواعد الطب
وفاة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين السابق
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 12 أغسطس 2025
محافظ شمال سيناء يرد على حملات التشويه الممنهجة: إدخال المساعدات لغزة يتم الآن بتنسيق مصري مباشر
انفجار في أكبر مصنع فحم بأمريكا وسقوط قتـ.لى ومصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يبتعد عن اللايفات والفيديوهات عبر السوشيال ميديا.. لهذا السبب

خالد الغندور
خالد الغندور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن عن تجنبه اللايف و الفيديوهات الفترة المقابله عبر السوشيال ميديا.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك:" مرة أخرى سأبتعد عن اللايف والفيديوهات إلا وقت المباريات فقط أو أثناء حدث مهم جدا  وأكتفي بكتابة البوستات مع فريق عمل   الصفحة".

وفي رسالة غامضة، قام الإعلامي خالد الغندور بكتابة منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك بدون توجيه الرسالة لكيان معين، وكتب: “تطبيق الحق و العدل علي الكل و تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و التنافس الشريف افضل من اي بطولة”.

وكان قد رد الإعلامي خالد الغندور على منتقدي نادي الزمالك بأنه تتم مجاملته، مستنكرا القرارات والعقوبات الصارمة التي يتعرض لها الزمالك، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الصراحة الزمالك بيتجامل على طول في كل حاجة و بيطلع الثالث وعليه ديون للاتحاد عشان عامل عقد واحد للاعبين و عليه ديون للإستاد و الباقي دافع و بينسحب بيتخصم منه ٦ نقاط عشان اللائحة بتقول كده و يتمنع من كاس النخبة عشان كهربا راح للمحاكم المدنية”.

خالد الغندور الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

تدريبات الحجر الزراعي

الحجر الزراعي يطلق تدريبات جديدة بدعم الاتحاد الأوروبي

مدبولي

مراسم استقبال رسمية لـ مدبولي لدى وصوله مقر مجلس الوزراء الأردني

الأنبا توما حبيب

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم لقاءات توعية صحية للسيدات

بالصور

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها
القرفة ليست دائمًا آمنة.. اكتشف أضرار الإفراط في تناولها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد