مواعيد مباريات اليوم الثالث في البطولة العربية لناشئي وناشئات كرة السلة

تقام اليوم الثلاثاء، منافسات اليوم الثالث بالبطولة العربية للمنتخبات للناشئين والناشئات تحت 16 عامًا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 10 إلى 17 أغسطس الجاري، على صالة رقم 3 بمجمع صالات ستاد القاهرة الدولي.

ويشهد اليوم الثالث مباريات قوية، حيث يلتقي منتخب البحرين للناشئين أمام منتخب الكويت الساعة 1 ظهرًا، ثم يواجه منتخب تونس منتخب الجزائر في الساعة الثالثة عصرًا.

وفي منافسات الناشئات يلتقي منتخب تونس نظيره الجزائر في الساعة الخامسة مساءً، ثم يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب قطر في الساعة السابعة مساءً.

ويشارك في البطولة رقم 22 للناشئين 6 دول، وهم البحرين وقطر وتونس والكويت والجزائر بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

فيما يشارك في البطولة رقم 2 للناشئات كل من الجزائر وتونس بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

يدير البطولة محمد إيهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، والذي أكد على أن الاتحاد المصري برئاسة الأستاذ عمرو مصيلحي يسعى دائمًا إلى الظهور بشكل مشرف خلال تنظيم البطولات الخارجية على أرض مصر وهو ما يعكس قدرة مصر التنظيمية على الخروج بكل الأحداث الرياضية بنجاح مشرف.