269.5.. اطلع على الحد الأدنى للقبول في كلية الحاسبات والمعلومات علمي رياضة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن نتائج المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2025 ستكون متاحة على موقع التنسيق الإلكتروني.

www.tansik.digital.gov.eg

وجاء الحد الأدنى للقبول في كلية الحاسبات والمعلومات رياضة، كالآتي:

شعبة رياضة (مرتّبة من الأعلى للأدنى) — 24 نتيجة

حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة (شعبة رياضة) — 282.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق (شعبة رياضة) — 282.5

حاسبات ومعلومات المنصورة (شعبة رياضة) — 282.5

حاسبات ومعلومات دمياط (شعبة رياضة) — 281.5

حاسبات ومعلومات عين شمس (شعبة رياضة) — 281.0

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية (شعبة رياضة) — 280.5

حاسبات ومعلومات طنطا (شعبة رياضة) — 279.5

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية (شعبة رياضة) — 279.5

حاسبات ومعلومات سوهاج (شعبة رياضة) — 278.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ (شعبة رياضة) — 278.5

حاسبات وذكاء اصطناعى بنها (شعبة رياضة) — 278.0

حاسبات ومعلومات السويس (شعبة رياضة) — 277.0

حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان (شعبة رياضة) — 276.5