قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد نقاش مع نظيره الوغندي.. الرئيس السيسي: توافقنا على أهمية المياه والتنمية بشرط عدم الإضرار بحصة مصر
مفتي الجمهورية يفتتح المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء: «ارحموا عجز أهل غزة» ودعوة لإنسانية ضمير العالم وتحذير من استغلال الذكاء الاصطناعي في العدوان على فلسطين
بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر لوليتا.. صور
مطلوب مدير.. وظيفة شاغرة في صندوق الإسكان الإجتماعي| الشروط وطريقة التقديم
كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بكافة القطارات والمحطات
لن نغض الطرف عن حقوقنا المائية .. نص كلمة الرئيس السيسي مع نظيره الأوغندي| فيديو وصور
حرب نووية.. قائد الجيش الباكستاني: سندمر نصف العالم إذا واجهنا تهديدًا وجوديا
سيدة تطرق أبواب الشقق بحوزتها آلة حادة.. الداخلية تكشف الحقيقة
تفاصيل سقوط التيك توكر أم ملك.. تواجه اتهامات بنشر الفسق والفجور
تجديد الثقة في المهندس محمد عامر رئيسًا لهيئة سكك حديد مصر لمدة عام
التعليم تبحث سبل تحقيق أقصى استفادة من التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنظومة التعليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأعلى للإعلام» يستدعي مسئول صفحة الكابتن مصطفى يونس عبر يوتيوب

الاعلى للاعلام
الاعلى للاعلام
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء المسئول عن إدارة صفحة الكابتن مصطفى يونس، عبر موقع “يوتيوب”، لجلسة استماع بشأن الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس.

كان النادي الأهلي تقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد الكابتن مصطفى يونس، مؤكدًا فيها أنه دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماة مصطفى يونس.

لجنة الشكاوى عصام الأمير مصطفى يونس النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها.. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

اسعار تذاكر حديقة الحيوان ٢٠٢٥

الافتتاح الشهر المقبل.. أسعار تذاكر حديقة الحيوان2025

عباس أبو الحسن

فرحان إنك هتغني مع بنت قاتل.. عباس أبو الحسن يثير الجدل برسالة غير مباشرة

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

فرصة حياة للأطفال المصابين بالأمراض النادرة

اللواء نجيب عبد السلام، قائد الحرس الجمهوري الأسبق

وفاة اللواء نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق وتشيع جنارته من مسقط رأسه بالفيوم

الدورات التدريبية بمركز سقارة

استمرار الدورات التدريبية بمركز سقارة لـ 150 متدربا من المحافظات على أحدث البرامج

بالصور

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

توزيع مياه
توزيع مياه
توزيع مياه

لزيادة الوزن.. سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن
سموزى الموز مع زبدة الفول السوداني واللبن

أشهى فطور مغربي من مطبخ جدتي.. سر نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة
من مطبخ جدتي: سرّ نجاح الحرشة المغربية خطوة بخطوة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة
موعد انكسار الموجة الحارة

فيديو

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

بعد لقاء وائل عبد العزيز مع صدى البلد.. ياسمين عبد العزيز وشقيقها يتصدران تريند جوجل

فيديو “جيسكا وحوت الأوركا” يشعل السوشيال ميديا… القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة والحقيقة صادمة!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد