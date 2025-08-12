قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

«القبة الحرارية» ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية.. الموجة شديدة الحرارة ما علاقتها؟

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

"القبة الحرارية".. مصطلحًا دارجاً يتم تداوله إعلامية في مصر بالتزامن مع الموجة شديدة الحرارة التي تضرب طقس البلاد منذ يومين، وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري تحديدًا يوم الجمعة المقبلة، لتسجل المحافظات جنوبًا وشمالًا درجات حرارة قياسية تلامس الـ 50 درجة دون حساب تأثير الرطوبة.

القبة الحرارة ظاهرة حقيقية أم فقاعة إعلامية؟

التساؤل الذي يطرح نفسه “القبة الحرارة” أو غيرها من المسميات التي تلتصق بالموجات غير العادية التي تشهدها البلاد صيفًا كان أو شتاءً، هل هي تعبيرات حقيقية ذات أساس يرتبط بالعرض الجوي؟

هذا ما نحاول طرحه في هذا التقرير وفق تحديثات، وتوضح الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المنوط الوحيد بوصف حالة الأجواء في البلاد دون غيرها من الهيئات المتداخلة.

“القبة الحرارية”، هي مجرد تعبير مجازي يصف حالة الأجواء التي يشهدها طقس البلاد خلال هذا الأسبوع، من أجواء شديدة الحرارة، وهي تعني وتعبر فقط عن هذه الموجة، ولكنها ليس المسمى الوصفي الدقيق علميًا لحالة الأجواء.

مرتفع جوي يزيد درجات الحرارة

تقول هيئة الأرصاد الجوية، إنه وفقًا لتوقعات الهيئة والتوزيعات الضغطية، فإن "القبة الحرارة" هي تلك التوزيعات الضغطية التي تعني امتداد المرتفع الجوي في طبقات الهواء العليا، وهي الظاهرة المؤثرة في طقس البلاد هذه الفترة، حيث تتعرض البلاد لامتداد مرتفع جوي في طبقات الهواء العليا، هو المتسبب في زيادة فترات سطوع الشمس خلال النهار، ما يكون له الأثر الرئيسي في ارتفاع درجات الحرار، إذً فالقبة الحرارة هي مجرد وصف لهذه التوزيعات الضغطية التي تشهدها البلاد وتختلف من فصل لآخر، بمسميات دارجة إعلاميًا يتم ترويجها بالتزامن مع كل موجة.

هيئة الأرصاد الجوية، قالت عن الموجة شديدة الحرارة هذا الأسبوع إن المواطنين يشعرون بها لأنها استمرت لعدة أيام تجاوزت الـ 5 أيام منذ بداية الأسبوع الجاري ومستمرة لنهايته، مشيره إلى أن رغم ارتفاع الحرارة خلال اليومين الماضيين، إلا أنه مازال وقت الذروة سيكون خلال الـ 48 ساعة القادمة، تحديدًا يومي الأربعاء والخميس، حيث متوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة 42 درجة عظمى وعلى الصعيد تصل إلى 49 درجة عظمى.

احذروا الشمس لمدة 6 ساعات 

إضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة، سوف تزداد أيضا نسبة الرطوبة بشكل ملحوظ، ما يكون لها الأثر على زيادة الشعور بارتفاع درجات الحرارة بمعدل نحو 4 درجات إضافية فوق المسجل، فبالنظر في الأرقام المتوقعة، إذا سجلت القاهرة 42 درجة غدا وبعد غد، سوف يكون الشعور بالحرارة يتجاوز 45 درجة، وعلى الصعيد سوف تكسر حاجز الـ 50 درجة بحوالي 3 درجات محسوسة نهارا.

تحذر هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين خلال الـ 48 ساعة القادمة، من التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة تحديدًا خلال الفترة من الساعة 11 صباحا حتى الرابعة عصرًا، لتجنب الإصابة بضربات الشمس أو الاجهاد الحراري.

الموجة شديدة الحرارة.. والطقس اليوم في مصر 

عن الطقس اليوم، على البلاد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن كتل هوائية شديدة الحرارة تؤثر على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم فى الظل ٤٠ درجة مئوية بينما جنوب الصعيد ٤٧ درجة مئوية. 

كما يصاحب ذلك ارتفاع نسب الرطوبة التى تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس وتكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية. 

أما بالنسبة لفرص الأمطار المتوقعة اليوم، فمن المتوقع أن تكون هناك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية  أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر قد تصل لحد السيول أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء.

أيضا فرص  أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد ومناطق متفرقة من (السلوم - سيوة ).

كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء  قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد .

حول درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء، المتوقعة خلال حالة الطقس فجاءت كالآتي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون العظى 42 والصغرى 28 درجة
السواحل الشمالية تسجل العظمى 38 والصغرى 26 درجة
جنوب ووسط سيناء تسجل العظمى 46 درجة والصغرى 31 درجة
شمال الصعيد تسجل العظمى 44 للعظمى والصغرى 27 درجة
جنوب الصعيد تسجل 48 درجة والصغرى 32 درجة.

القبة الحرارية الموجة شديدة الحرارة درجات حرارة الطقس اليوم في مصر

