تفاصيل سقوط البرنسيسة نوجا.. محتوى هابط ودعوة للفسق

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البرنسيسة نوجا، لاتهامها بصناعة محتوى هابط والترويج للفسق وخدش الحياء العام، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتم إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

على جانب آخر، أمرت جهات التحقيق بحجز التيك توكر «بسمة»، لاتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام تلك المنصات بشكل مسيء يخالف القوانين والآداب العامة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء قيامه برسم "أوشام" على أجساد بعض السيدات بصورة خادشة للحياء.

تم ضبط المذكور عقب تقنين الإجراءات وتبين أنه مقيم بالقاهرة وبحوزته هاتف محمول ، "لاب توب" بفحصهما تبين إحتوائهما على عدد من مقاطع الفيديو المشار إليها - الأدوات والخامات المستخدمة فى الرسم "غير مصرح بإستخدامها من الجهات المعنية") ، وبمواجهته إعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.