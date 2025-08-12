قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الآثار: لم نطلق أفلاما ترويجية جديدة لافتتاح المتحف المصري الكبير.. والمتداول لا يمثل الإعلان الرسمي
وزيرا العدل والاتصالات يطلقان منظومة التقاضي عن بُعد في الدعاوى الجنائية.. صور
رئيس البورصة المصرية: خطة لإنشاء سوق متخصص للشركات الناشئة
الأهلي براءة وتغريم الزمالك.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري
بعد تحرك البرلمان.. كيف يقي قانون العمل الموظفين من درجات الحرارة الشديدة
عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب
بوليتيكو: أزمة داخلية في الاتحاد الأوروبي بسبب الموقف من إسرائيل
خلافات حادة داخل جيش الاحتلال .. صراع قوى بين وزير الحرب ورئيس أركانه ..ومظاهرات كبرى خلال الأيام المقبلة رفضا للتوسع في حرب غزة
رئيس البورصة المصرية: البرنامج الاقتصادي للدولة يعزز ثقة المستثمرين في سوق المال
جهود مصرية مكثفة واتصالات مع جميع الأطراف لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بقطاع غزة
القاهرة الإخبارية: جهود مصرية مكثفة لتجاوز الخلافات والتوصل لهدنة بغزة
القاهرة الإخبارية: وصول وفد حماس إلى مصر للتشاور حول وقف إطلاق النار في غزة
فن وثقافة

بعد طرح أحدث ألبوماته.. حمزة نمرة ضيف عمرو الليثي في واحد من الناس

تقى الجيزاوي

روج الإعلامي عمرو الليثي عن حلقته المنتظرة مع المطرب حمزة نمرة خلال الأيام المقبلة.

ونشر الليثي فيديو رفقة حمزة نمرة عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام،  وكتب معلقا: “انتظروني مع صديقي الفنان حمزة واحد من الناس”.

أحدث أعمال حمزة نمرة

وطرح الفنان حمزة نمرة الدفعة الثالثة من أغنيات ألبومه الجديد "قرار شخصي" على يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية.

وتضم الدفعة الجديدة ثلاث أغنيات، بداية من "وافتكر" من كلمات الشاعر حازم ويفي وألحان حمزة نمرة وتوزيع أندريه مينا، بينما تحمل الأغنية الثانية اسم "بتستخبى"، من كلمات محمود فاروق ولحن حمزة نمرة وتوزيع عمرو الخضري، وتحمل لونا موسيقيا مميزا على طريقة الشعبي السويسي والسمسمية.

في حين تم إصدار الأغنية الثالثة "طال غيابك" على طريقة الفيديو كليب المصور، وتحمل في طياتها جانبا عاطفيا ورومانسيا، وتعاون خلالها حمزة نمرة مع الشاعر محمود فاروق ولحنها حمزة بمشاركة أندريه مينا بينما وزعها الأخير.

ويعود حمزة نمرة للأسبوع الثالث على التوالي ليتصدر بأغنيات ألبومه الجديد تريندات السوشيال ميديا وتحقق أغنياته الأكثر استماعا على مختلف المنصات الرقمية، بعد صدور ست أغنيات حتى الآن، من بينها "شمس وهوا" و"عزيز عيني" و"شيل الشيلة" و"يا سهرانين".

ويضم ألبوم حمزة نمرة الجديد 13 أغنية، قرر السير خلاله على نهج تسويقي غير معتاد بإطلاقه على أربع دفعات أسبوعية في تمام السابعة مساء كل أربعاء، تحمل الثلاث دفعات الأولى ثلاثة أغنيات بينما يختمها بالدفعة الرابعة التي تضم أربع أغنيات من بينها أغنية الألبوم الرئيسية "قرار شخصي".

حمزة نمرة عمرو الليثي واحد من الناس

عشبة مهملة تمنع السرطان وأمراض القلب

طرق طبيعية لنفخ الخدود بدون فيلر.. نتائج مضمونة ومظهر شباب

نشرة المرأة والمنوعات: فيديو جيسيكا وحوت الأوركا يشعل السوشيال ميديا.. القصة الكاملة | خاتم خطوبة جورجينا يثير ضجة

الشرقية توفر مياه باردة وعصائر لعمال النظافة لمواجهة إرتفاع درجات الحرارة| صور

