ضبط 342 طن أسمدة مغشوشة داخل مصنع بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية وبحوزته 342 طن مواد خام وأسمدة مغشوشة وغير صالحة للإستخدام الزراعى .





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة ، لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر .



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول، وبحوزته ( 281 طن مواد خام مغشوشة ومجهولة المصدر - 61 طن منتج نهائى لأسمدة ومخصبات زراعية غير صالحة للإستخدام الزراعى- كميات من الأدوات المستخدمة فى التصنيع - كمية كبيرة من الشكائر الفارغة مدون عليها إسم شركة وهمية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى .





